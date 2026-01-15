Coutinho faz gol antológico e Vasco aplica goleada; veja os gols ao vivo

Foi com um golaço daqueles que Philippe Coutinho marcou para ampliar o placar a favor do Vasco, que enfrenta o Maricá em São Januário, na estreia das equipes no Campeonato Carioca. Philippe Coutinho, Rayan (2x) e Carlos Cuesta marcaram para o Vasco. Alex e Marcelo diminuiram para o Maricá.

Veja abaixo todos os gols da partida;

Rayan abre o placar

Vasco amplia

Maricá diminui

Sempre ele! Rayan dribla goleiro e marca +1

Gol de zagueiro: Cuesta transforma em goleada

Maricá diminui o marcador

Fernando Diniz escala Vasco com elenco principal

Fernando Diniz surpreendeu os torcedores do Vasco ao escolher mandar força máxima a campo contra o Maricá, na estreia do Campeonato Carioca. A partida acontece nesta quinta-feira (15), em São Januário, às 21h30 (de Brasília).

A última vez que a equipe titular do Vasco entrou em campo foi 29 dias atrás, quando enfrentou o Corinthians no jogo de volta da final da Copa do Brasil.

A princípio, a tendência era que o treinador utilizasse, nas primeiras rodadas, apenas jogadores que se reapresentaram no dia 2 de janeiro. O grupo era formado por atletas com menos oportunidades em 2025: os que retornaram de empréstimo e jovens da base. No entanto, após conversas internas, Diniz optou por acionar atletas do elenco principal, que voltaram aos trabalhos no dia 5.

Jogadores do Vasco coroam Philippe Coutinho após gol antológico (Foto: Alexandre DurÃ£o/Zimel Press/Gazeta Press)

Diniz aponta bom nível físico da equipe

Em entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira (12), o treinador e elogiou o nível físico apresentado pelo grupo após o período de folga, que ocorreu entre os dias 22 de dezembro e 5 de janeiro.

— Os jogadores estão voltando em um bom nível. Tivemos uma parada curta e o condicionamento físico do nosso time está muito bom. Eu elogio bastante o nosso grupo, nós trabalhamos muito. Se não for o time que mais trabalha no Brasil, é certamente um dos que mais trabalha — afirmou o técnico do Vasco.

Escalação do Vasco

Fernando Diniz manda o Vasco com o seguinte time a campo: Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Piton; Thiago Mendes, Barros e Coutinho; Andrés Gómez, Rayan e Nuno Moreira.