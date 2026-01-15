menu hamburguer
Coutinho faz gol antológico e Vasco aplica goleada; veja os gols ao vivo

Equipe de São Januário foi a campo com o time titular

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/01/2026
22:45
Atualizado há 0 minutos
Coutinho em Vasco e Marica pelo Campeonato Carioca 2026.
imagem cameraCoutinho em Vasco e Marica pelo Campeonato Carioca 2026 (Foto: Alexandre DurÃ£o/Zimel Press/Gazeta Press)
Foi com um golaço daqueles que Philippe Coutinho marcou para ampliar o placar a favor do Vasco, que enfrenta o Maricá em São Januário, na estreia das equipes no Campeonato Carioca. Philippe Coutinho, Rayan (2x) e Carlos Cuesta marcaram para o Vasco. Alex e Marcelo diminuiram para o Maricá.

➡️ Ingleses reagem a lance de Rayan pelo Vasco no Campeonato Carioca: 'Mais uma'

Veja abaixo todos os gols da partida;

Rayan abre o placar

Vasco amplia

Maricá diminui

Sempre ele! Rayan dribla goleiro e marca +1

Gol de zagueiro: Cuesta transforma em goleada

Maricá diminui o marcador

Fernando Diniz escala Vasco com elenco principal

Fernando Diniz surpreendeu os torcedores do Vasco ao escolher mandar força máxima a campo contra o Maricá, na estreia do Campeonato Carioca. A partida acontece nesta quinta-feira (15), em São Januário, às 21h30 (de Brasília).

A última vez que a equipe titular do Vasco entrou em campo foi 29 dias atrás, quando enfrentou o Corinthians no jogo de volta da final da Copa do Brasil.

➡️ Rayan acerta com clube da Premier League e decisão só depende do Vasco; veja valores

A princípio, a tendência era que o treinador utilizasse, nas primeiras rodadas, apenas jogadores que se reapresentaram no dia 2 de janeiro. O grupo era formado por atletas com menos oportunidades em 2025: os que retornaram de empréstimo e jovens da base. No entanto, após conversas internas, Diniz optou por acionar atletas do elenco principal, que voltaram aos trabalhos no dia 5.

Partida entre Vasco e Marica pelo Campeonato Carioca 2026
Jogadores do Vasco coroam Philippe Coutinho após gol antológico (Foto: Alexandre DurÃ£o/Zimel Press/Gazeta Press)

Diniz aponta bom nível físico da equipe

Em entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira (12), o treinador e elogiou o nível físico apresentado pelo grupo após o período de folga, que ocorreu entre os dias 22 de dezembro e 5 de janeiro.

— Os jogadores estão voltando em um bom nível. Tivemos uma parada curta e o condicionamento físico do nosso time está muito bom. Eu elogio bastante o nosso grupo, nós trabalhamos muito. Se não for o time que mais trabalha no Brasil, é certamente um dos que mais trabalha — afirmou o técnico do Vasco.

Escalação do Vasco

Fernando Diniz manda o Vasco com o seguinte time a campo: Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Piton; Thiago Mendes, Barros e Coutinho; Andrés Gómez, Rayan e Nuno Moreira.

