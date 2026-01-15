Coutinho faz gol antológico e Vasco aplica goleada; veja os gols ao vivo
Equipe de São Januário foi a campo com o time titular
- Matéria
- Mais Notícias
Foi com um golaço daqueles que Philippe Coutinho marcou para ampliar o placar a favor do Vasco, que enfrenta o Maricá em São Januário, na estreia das equipes no Campeonato Carioca. Philippe Coutinho, Rayan (2x) e Carlos Cuesta marcaram para o Vasco. Alex e Marcelo diminuiram para o Maricá.
Ingleses reagem a lance de Rayan pelo Vasco no Campeonato Carioca: ‘Mais uma’
Fora de Campo
Torcedores mandam recado para Dorival após derrota do Corinthians: ‘Nunca mais faz isso’
Fora de Campo
Torcedores do Botafogo celebram sucesso da base: ‘Joias do bairro’
Fora de Campo
➡️ Ingleses reagem a lance de Rayan pelo Vasco no Campeonato Carioca: 'Mais uma'
Veja abaixo todos os gols da partida;
Rayan abre o placar
Vasco amplia
Maricá diminui
Sempre ele! Rayan dribla goleiro e marca +1
Gol de zagueiro: Cuesta transforma em goleada
Maricá diminui o marcador
Fernando Diniz escala Vasco com elenco principal
Fernando Diniz surpreendeu os torcedores do Vasco ao escolher mandar força máxima a campo contra o Maricá, na estreia do Campeonato Carioca. A partida acontece nesta quinta-feira (15), em São Januário, às 21h30 (de Brasília).
A última vez que a equipe titular do Vasco entrou em campo foi 29 dias atrás, quando enfrentou o Corinthians no jogo de volta da final da Copa do Brasil.
➡️ Rayan acerta com clube da Premier League e decisão só depende do Vasco; veja valores
A princípio, a tendência era que o treinador utilizasse, nas primeiras rodadas, apenas jogadores que se reapresentaram no dia 2 de janeiro. O grupo era formado por atletas com menos oportunidades em 2025: os que retornaram de empréstimo e jovens da base. No entanto, após conversas internas, Diniz optou por acionar atletas do elenco principal, que voltaram aos trabalhos no dia 5.
Diniz aponta bom nível físico da equipe
Em entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira (12), o treinador e elogiou o nível físico apresentado pelo grupo após o período de folga, que ocorreu entre os dias 22 de dezembro e 5 de janeiro.
— Os jogadores estão voltando em um bom nível. Tivemos uma parada curta e o condicionamento físico do nosso time está muito bom. Eu elogio bastante o nosso grupo, nós trabalhamos muito. Se não for o time que mais trabalha no Brasil, é certamente um dos que mais trabalha — afirmou o técnico do Vasco.
📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
Escalação do Vasco
Fernando Diniz manda o Vasco com o seguinte time a campo: Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Piton; Thiago Mendes, Barros e Coutinho; Andrés Gómez, Rayan e Nuno Moreira.
- Matéria
- Mais Notícias