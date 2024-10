Pedro Certezas celebra vitória do Botafogo: ‘Vou casar líder’

Pedro Certezas no Allianz Parque (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/10/2024 - 19:31 • Rio de Janeiro

Pedro Certezas não conteve as emoções após mais uma vitória do Botafogo no Campeonato Brasileiro. O Alvinegro venceu o Athletico-PR por 1 a 0, neste sábado (5), na Ligga Arena, pela 29ª rodada e disparou na liderança do torneio.

Com o resultado, a equipe do técnico somou 60 pontos conquistados e abriu três de vantagem contra o Palmeiras, vice-líder. O fato levou Pedro Certezas a loucura. Em publicação nas redes sociais ele celebrou a conquista e chegou a citar o próprio casamento.

- Foi o último jogo do Botafogo antes de eu casar. Daqui a uma semana, vou estar alucinado e casado. Vão me perguntar: 'Como foi quando você casou?'. Botafogo era líder e semifinalista da Libertadores. Tá bom né? - disse o influenciador.

A data específica do casório não foi divulgada. Contudo, a cerimônia irá acontecer na próxima semana, no meio a Data-Fifa. O humorista e comentarista dos canais TNT Sports pediu a namorada Caroline Simões em casamento no dia 24 de abril de 2023. O momento foi registrado nas redes sociais.

