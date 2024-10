Botafogo atinge marca histórica com convocados para a Data Fifa

Luiz Henrique e Igor Jesus comemoram vitória sobre o Palmeiras na Libertadores. (Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 04/10/2024 - 05:30 • Rio de Janeiro

Com a convocação de Thiago Almada para a seleção argentina, o Botafogo chegou a seis convocados nesta Data Fifa e bateu um recorde na história do clube. O máximo de jogadores convocados era de quatro atletas, que já havia acontecido na última convocação.

Vivendo grande fase na temporada, o Glorioso é líder do Campeonato Brasileiro e está classificado para as semifinais da Libertadores. Com isso, as boas atuações de seus atletas começam a chamar a atenção e valorizar ainda mais o elenco alvinegro. Não à toa, o clube voltou a ter sua dupla de ataque convocada para a Seleção Brasileira depois de 29 anos.

Além de Igor Jesus e Luiz Henrique defendendo a Amarelinha, o zagueiro Bastos foi convocado para a seleção angolana, o atacante Savarino para a seleção venezuelana, o goleiro Gatito Fernández na seleção paraguaia e Thiago Almada na Argentina.

Almada, jogador do Botafogo, durante partida contra o Corinthians no Nilton Santos pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O meia retorna à seleção albiceleste após um ano e quatro meses de ausência. O jovem do Botafogo foi chamado pela última fez em junho de 2023, para amistosos com Austrália e Indonésia. O meia fez parte do grupo campeão mundial no Catar, em 2022.

Nas últimas convocações, o Glorioso chegou a ter quatro atletas convocados. Algo que não acontecia desde 1966, independente da nacionalidade. Naquele ano, o clube cedeu para a Seleção Brasileira quatro jogadores: Manga, Rildo, Gérson e Jairzinho.

A década de 60 é considerada por muitos a melhor fase da história do clube, com diversas conquistas nacionais e casa dos principais jogadores do futebol brasileiro. O Botafogo desta temporada, pode superar esse feito.

Além da vitrine nacional e internacional, ter jogadores convocados às suas respectivas seleções valorizam os atletas e pode render frutos ao clube em possíveis vendas futuras, como Luiz Henrique e Almada.

Jogadores convocados do Botafogo:

Thiago Almada – Argentina Luiz Henrique e Igor Jesus – Brasil Gatito Fernández – Paraguai Bastos – Angola Jefferson Savarino – Venezuela