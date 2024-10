Conmebol define estádio da final da Libertadores

Taça da Libertadores em frente ao obelisco, em Buenos Aires (Foto: Divulgação/Conmebol)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/10/2024 - 21:37 • Rio de Janeiro (RJ)

A Conmebol anunciou nesta sexta-feira (4) que o Monumental de Nuñes, em Buenos Aires, na Argentina, será o estádio da final da Libertadores em 2024. A casa do River Plate, que tem capacidade para 84.000 pessoas, receberá a decisão da competição no próximo dia 30 de novembro.

➡️ Conmebol divulga tabela detalhada das semifinais da Libertadores; veja datas e onde assistir

➡️ Clube de pai de Neymar vai à final de torneio e pode jogar Copa do Brasil

Já era de conhecimento público que a Argentina seria a sede do jogo que definirá o campeão da América do Sul neste ano. No entanto, o estádio onde a partida seria disputada ainda não havia sido divulgado pela entidade.

A Conmebol avaliou três opções - todas na região de Buenos Aires - antes da definição do local. Além do Monumental de Nuñes, o Estádio Libertadores de América, do Independiente, e o Estádio Diego Armando Maradona, de Estudiantes e Gimnasia y Esgrima, foram considerados.

Assim, o River Plate tem a chance de disputar a final da Libertadores em sua casa. A equipe está classificada para as semifinais do torneio e enfrenta o Atlético-MG por uma vaga na grande decisão. Do outro lado da chave estão Peñarol, do Uruguai, e Botafogo.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Estádio Monumental antes de River Plate x Colo-Colo, pela Libertadores (Foto: Instagram / River Plate)