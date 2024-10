Botafogo busca ‘número mágico’ para ser campeão brasileiro

Botafogo precisa de seis vitórias para chegar no "número mágico" do Brasileirão (Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/10/2024 - 06:15 • Rio de Janeiro (RJ)

Na busca do tricampeonato, o Botafogo chega à reta final do Campeonato Brasileiro na ponta da tabela. Palmeiras e Fortaleza seguem na cola da equipe comandada por Artur Jorge, com apenas um e dois pontos atrás, respectivamente.

Desde que o campeonato passou a ser disputado por 20 equipes, em 2006, nenhum vice-campeão alcançou 75 pontos na tabela, ou seja, esse é considerado o "número mágico" para ser campeão do Brasileirão.

Quantas vitórias faltam para o Botafogo

Seguindo a lógica dos 75 pontos, o Botafogo precisa de mais seis vitórias - ou cinco vitórias e três empates - nas últimas dez rodadas. Com 67% de sucesso nos jogos no Brasileirão atualmente, o time carioca precisaria de 60% de aproveitamento nos jogos restantes.

Nessa altura da competição, com 57 pontos a dez jogos do fim, o Botafogo tem pontuação maior do que 10 dos 18 campeões do Brasileirão na era dos pontos corridos - com 20 clubes - possuíam nessa altura da competição. Importante ressaltar que em 2005 o torneio era disputado por 22 equipes e o atual formato foi colocado apenas no ano seguinte.

Como os campeões estavam no início da 29ª rodada

2023 - Palmeiras - 47 pontos (4º) / Líder era o Botafogo com 57 pontos

2021 - Atlético-MG - 58 pontos (1º)

2020 - Flamengo - 52 pontos (3º) / Líder era o São Paulo com 56 pontos

2018 - Palmeiras - 56 pontos (1º)

2016 - Palmeiras - 57 pontos (1º)

2014 - Cruzeiro - 56 pontos (1º)

2012 - Fluminense - 62 pontos (1º)

2011 - Corinthians - 51 pontos (1º)

2006 - São Paulo - 56 pontos (1º)

*Em negrito os anos em que o Botafogo de 2024 é superior

Botafogo empatou com o Gêmio por 0 a 0, na 28ª rodada do Brasileirão (Foto: Kayan Mendes/AGIF)

O time que abriu a 29ª rodada na liderança só não foi campeão em quatro oportunidades: 2023, 2020, 2009 e 2008. No Brasileirão da temporada passada, o Botafogo ocupava o topo da competição com 59 pontos nesta altura do Campeonato Brasileiro.