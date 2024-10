Internautas vão à loucura com jogada de atacante do Botafogo: ‘Rei da América’

Elenco do Botafogo reunido (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/10/2024 - 17:25 • Rio de Janeiro

Contratado com a responsabilidade de assumir a camisa 10 do Botafogo em 2024, Jefferson Savarino segue superando todas as expectativas alvinegras. O belo passe para o gol que abriu o placar em Athletico Paranaense x Botafogo (jogo ainda em curso), pelo {Campeonato Brasileiro}, gerou enorme repercussão na internet e uma chuva de elogios ao atacante.

Com a assistência que serviu seu companheiro Igor Jesus, Savarino chega a 9 participações diretas em gol no Brasileirão, sendo 4 gols e 5 assistências. Desde que chegou ao Atlético-MG, em fevereiro de 2020, o venezuelano sempre foi reconhecido no futebol brasileiro por sua qualidade com a bola nos pés e solidez defensiva.

Deve se bom ter atacante né , esse Igor jesus crava demais tá maluco — Dembelececc (@dembelececc.bsky.social) 2024-10-05T19:50:20.785Z

O savarino ter ficado tanto tempo na MLS é doideira e o scout do Botafogo é sacanagem, trouxeram o Igor jesus de graça, tem 23 anos — marcelo¹⁸⁹⁸ (@marxc.crvg.me) 2024-10-05T19:50:28.287Z

savarino é mt craque pqp — jotave (@glxrioso.bsky.social) 2024-10-05T19:50:22.572Z

Savarino é craque da bola. Não tem jeito. — Iran (@iranjnr.bsky.social) 2024-10-05T19:50:19.623Z

Savarino poderia estar no Bahia. Barato e muito bom, o Grupo City dormiu no ponto! — Gui Velloso - BBMP (@gcvelloso.bsky.social) 2024-10-05T19:50:17.532Z

Números de Savarino pelo Botafogo no Brasileirão 2024:

🏟️ Jogos: 20 (14 titular) ⚽ Gols: 4 // Gols esperados (xG): 3.30 🧦Assistências: 5 // Assistências Esperadas (xA): 5.40