Igor Jesus decide, Botafogo vence o Athletico-PR e amplia liderança no Brasileirão

Igor Jesus, do Botafogo, comemorando gol (Foto: Gabriel Machado/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/10/2024 - 18:31 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo visitou o Athletico-PR na Arena da Baixada, neste sábado (5), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, e venceu a partida por 1 a 0. A vitória com gol marcado por Igor Jesus aumenta a diferença de pontos do Alvinegro na liderança do Brasileirão.

Como foi o jogo?

O Botafogo não teve muita dificuldade para lidar com o ataque do Athletico-PR. O time também não ofereceu tanto perigo para o Furacão. Ter aberto o placar, com Igor Jesus, após bola enfiada de Savarino, ainda no início do primeiro tempo - aos 13 minutos - ajudou o time de Arthur Jorge a controlar o jogo.

Jogadores do Botafogo comemoram gol durante partida contra o Athletico-PR (Foto: Hedeson Alves/AGIF)

Como fica a tabela?

Com o triunfo, o clube carioca chega aos 60 pontos no Brasileirão. A vantagem, que era de um ponto para o vice-líder na rodada anterior, agora é de três. O Palmeiras empatou e chegou aos 57 pontos, enquanto o Fortaleza perdeu e estacionou nos 55 pontos. O Furacão vive momento conturbado na classificação, com essa derrota, a conta chega a nove partidas sem vencer na competição. Com 31 pontos, o time agora está a apenas dois da zona de rebaixamento.

Próximos jogos:

O próximo compromisso do Alvinegro é contra o Criciúma, pelo Brasileirão, na sexta-feira (18), às 20h (de Brasília). O Athletico-PR enfrenta o Corinthians, também pelo Brasileirão, na quinta-feira (17), às 20h (de Brasília).

✅ FICHA TÉCNICA

ATHLETICO- PR 0 X 1 BOTAFOGO

CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: sábado, 5 de outubro de 2024, às 16h30m (de Brasília).

📍 Local: Arena da Baixada.

🥅 Gols: Igor Jesus, aos 13' / 1ºT.

🟨 Cartões amarelos: Madson e Kaíque Rocha (Athletico-PR). Gregore, Matheus Martins, Danilo Barbosa e Tiquinho Soares (Botafogo).

⚽ ESCALAÇÕES:

Athletico-PR (técnico: Lucho González)

Mycael; Madson, Kaique Rocha, Gamarra e Esquivel; Cuello, Girotto, Erick; Zapelli e Canobbio; Mastriani

Botafogo (Artur Jorge)

John; Vitinho, Bastos, Barboza e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas; Luiz Henrique, Savarino e Thiago Almada; Igor Jesus