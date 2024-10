Maiores contratações do Botafogo na história

Thiago Almada está no topo das maiores contratações do Botafogo. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/10/2024 - 05:45 • São Paulo

Desde a aquisição da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) pelo empresário John Textor, o Botafogo passou por uma transformação no mercado de transferências. O clube, que durante muitos anos teve dificuldades financeiras, agora investe pesadamente para reforçar seu elenco com jogadores de qualidade, buscando competir em alto nível no cenário nacional e internacional. A seguir, destacamos as cinco maiores contratações do Botafogo, listadas com base nos valores pagos e no impacto de cada jogador na equipe.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Top 5 maiores contratações do Botafogo*

1. Thiago Almada – R$ 137,4 milhões (2024)

A contratação mais cara da história do Botafogo e do futebol brasileiro é a do meia-atacante argentino Thiago Almada, que chegou em 2024 vindo do Atlanta United, da Major League Soccer (MLS). Almada foi contratado por cerca de R$ 137,4 milhões, um valor recorde que demonstra a ambição do Botafogo em competir com os grandes clubes sul-americanos. O jogador, que fez parte do elenco campeão da Copa do Mundo de 2022 pela Argentina, trouxe qualidade técnica e dinamismo ao meio-campo do Botafogo, com a expectativa de liderar a equipe nas competições nacionais e internacionais.

2. Luiz Henrique – R$ 106,6 milhões (2024)

Outro investimento milionário do Botafogo foi a contratação do atacante Luiz Henrique, que chegou ao clube em 2024 após uma longa negociação com o Real Betis, da Espanha. O Botafogo desembolsou cerca de R$ 106,6 milhões para garantir o retorno do jogador ao futebol brasileiro. Luiz Henrique, que anteriormente havia jogado no Fluminense, se destacou pela sua habilidade ofensiva e capacidade de atuar tanto pelas pontas quanto como centroavante. Sua contratação reforçou o ataque do time e elevou o nível técnico da equipe alvinegra e está entre as maiores contratações do Botafogo.

3. Patrick de Paula – R$ 36,5 milhões (2022)

Patrick de Paula foi a primeira grande contratação do Botafogo na era SAF, em 2022. O volante, que havia se destacado no Palmeiras, foi adquirido por cerca de R$ 36,5 milhões. Apesar das grandes expectativas, Patrick enfrentou dificuldades para se firmar no time devido a uma lesão séria no joelho. No entanto, sua chegada representou um marco importante, sinalizando a intenção do Botafogo de competir no mercado de contratações com os maiores clubes do país.

4. Maicosuel – R$ 19,7 milhões (2010)

Em 2010, o Botafogo fez um grande esforço financeiro para contratar o meia Maicosuel, que havia se destacado em uma passagem anterior por empréstimo. O clube pagou cerca de R$ 19,7 milhões ao Hoffenheim, da Alemanha, para trazer o jogador de volta. No entanto, Maicosuel sofreu uma grave lesão pouco após sua chegada, o que comprometeu seu desempenho. Embora não tenha atingido todo o seu potencial no Botafogo, o meia está entre as maiores contratações do Botafogo.

5. Victor Sá – R$ 14,4 milhões (2022)

Victor Sá chegou ao Botafogo em 2022 como uma das maiores contratações do Botafogo, custando cerca de R$ 14,4 milhões. O atacante, que construiu a maior parte de sua carreira na Europa, teve um início irregular no clube, mas aos poucos se firmou como uma peça importante no elenco, contribuindo com gols e assistências. Sua contratação foi parte da estratégia do Botafogo de trazer jogadores experientes para fortalecer o time em competições de alto nível.

*os valores das contratações foram corrigidos pelo IPCA (08/2024).