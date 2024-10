Palmeiras enfrenta Bragantino para manter pressão sobre o líder Botafogo

Foto: Marcello Zambrana/AGIF







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/10/2024 - 06:45 • São Paulo (SP)

O Palmeiras segue firme na perseguição ao Botafogo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Vice-líder com 56 pontos, o Verdão vem de uma sequência de seis vitórias consecutivas e está apenas um ponto atrás do líder. O time segue sua preparação para o confronto com o Red Bull Bragantino, no sábado (05), às 16h30, pela 29ª rodada da competição.

➡️ Conheça a joia do Palmeiras que está na mira de Real Madrid, Barcelona e outros gigantes

Na reta final da competição, o Palmeiras pode contar com importantes reforços para o duelo em Bragança Paulista. O Verdão terá os retornos certos de Zé Rafael e Richard Ríos, que cumpriram suspensão automática na vitória sobre o Atlético-MG e estarão à disposição para enfrentar o Bragantino.

Além disso, duas novas surpresas podem pintar diante do Bragantino. O lateral-direito Marcos Rocha e o meia-atacante Estêvão, que estavam em fase de transição entre o trabalho físico e técnico, participaram de todo o treino desta quinta-feira (3) e podem ser opções para o técnico Abel Ferreira no jogo decisivo. Estêvão, que desfalcou a equipe nos últimos dois jogos devido a uma lesão na coxa esquerda, tem chances de retornar, embora deva começar no banco de reservas.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

O meia Mauricio ressaltou a importância da sequência de vitórias no Brasileirão e destacou como ela aumentou a confiança do grupo para o restante da temporada.

– Ficamos felizes por manter essa regularidade com vitórias, isso é muito importante para qualquer grupo. Trabalhar com vitórias é sempre melhor, nos dá ainda mais confiança para os próximos jogos. Sabemos que é uma briga acirrada pelo topo da tabela, mas estamos treinando bem forte e concentrados para buscar mais três pontos – afirmou o camisa 18.

Mauricio também destacou a força do adversário e a preparação do Red Bull Bragantino para o confronto.

– É uma equipe nova em termos de idade, com bastante força física, então pode se tornar um jogo perigoso. Sabemos das nossas qualidades e do que podemos explorar. Estamos estudando bastante, fazendo treinos específicos porque será um grande duelo. Esses confrontos difíceis contra o Bragantino já vêm do Paulista, então é esperar que eles venham fechados, mas, por outro lado, vamos tentar impor também o nosso ritmo – completou o jogador.