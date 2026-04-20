PC Oliveira esclarece polêmica em Flamengo x Bahia: 'Não pode'

Com gols de Arrascaeta e Lucas Paquetá, o Flamengo venceu o Bahia por 2 a 0 na noite deste domingo (19). O duelo válido pela 12° rodada do Campeonato Brasileiro contou com uma polêmica de arbitragem, e Paulo Cesar de Oliveira esclareceu a situação.

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Depois de abrir o placar em Flamengo x Bahia, Arrascaeta tirou a camisa e homenageou Oscar Schimdt. O árbitro do jogo mostrou o cartão amarelo para o uruguaio. Na bancada do "Fechamento Sportv", comentaristas questionaram se faltou sensibilidade do juiz em punir o camisa 10. PC Oliveira esclareceu que a regra foi corretamente aplicada, mesmo diante de uma nobre homenagem.

- Não pode. Mesmo sensibilizado, sabendo da homenagem justíssima ao ídolo Oscar, o cartão tem que ser aplicado. A regra é muito dura para esse tipo de conduta, é textual, não cabe uma interpretação do árbitro. Cobrir a cabeça com a camisa ou com uma máscara, ou tirar a camisa, ele tem que receber o cartão amarelo. Esse é o cartão que o árbitro dá quase pedindo desculpas, constrangido - disse PC sobre a polêmica de Flamengo x Bahia.

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- Mas eu acho que poderia ter uma evolução, no sentido até de uma combinação com o árbitro de: "Olha, a gente vai fazer uma homenagem, é uma situação excepcional". Quando se começou a exigir o cartão foi por conta de pressão de patrocinador, porque o gol é momento que o jogador aparece - completou o ex-árbitro.

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Como foi o jogo do Flamengo contra o Bahia

A equipe da casa começou a crescer no jogo em Flamengo x Bahia, com trocas de passes interessantes e abriu o placar aos 16', quando Arrascaeta achou Pedro, que devolveu para o uruguaio marcar. Na comemoração, o meia exibiu para a torcida a camisa 14, que voltou a vestir excepcionalmente neste domingo em homenagem a Oscar Schmidt, e ainda simulou um arremesso de basquete.

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Os minutos que sucederam o gol foram de domínio rubro-negro e boas chegadas, mas isso não impediu o Bahia de também assustar. Aos 28', Jean Lucas cruzou na área, David Duarte ajeitou de cabeça e Erick Pulga bateu de voleio, obrigando Rossi a fazer grande defesa.

O Flamengo começou o segundo tempo contra o Bahia ainda mais dominante e logo passou a empilhar chances. Aos 7', Plata recebeu ótimo passe de Paquetá e tocou para Arrascaeta, que chutou em cima do goleiro Léo Vieira. No minuto seguinte, o uruguaio achou linda inversão para Pedro, mas o camisa 9 chutou de longe, também na direção do arqueiro tricolor. Pouco depois, outra grande chance: Varela cruzou para o compatriota Arrasca cabecear na trave.

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Aos 28', Arrascaeta achou lindo passe para Plata, o equatoriano acionou Pedro, que tentou finalizar de letra, mas o desvio apenas fez a bola passar direto até Bruno Henrique evitar a saída. Pouco depois, o camisa 9 surpreendeu ao tentar encobrir o goleiro quase do meio-campo, mas Léo Vieira tocou de leve na bola para evitar o golaço. Na sequência, o arqueiro evitou outro lindo gol quando Plata arrancou do campo de defesa e tentou bater no canto. Antes da cobrança do escanteio, Saúl e De La Cruz entraram em campo. O uruguaio efetuou o cruzamento, o espanhol desviou de calcanhar e Paquetá marcou o segundo do Flamengo. Aos 34', 2 a 0 para o Flamengo contra o Bahia, placar final do duelo.