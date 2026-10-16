Fala de Felipe Melo sobre o Flamengo enlouquece torcedores: 'Era óbvio'
Ex-jogador mencionou clube em entrevista
Em entrevista à ESPN Argentina, Felipe Melo fez declarações sobre o Flamengo que repercutiram nas redes sociais. Revelado pelo clube, o ex-jogador disse ter uma gratidão um pouco maior pelo Rubro-Negro do que pelas demais equipes que defendeu ao longo da carreira.
➡️Libertadores: Conmebol define árbitro uruguaio para Flamengo x Estudiantes
Felipe atribuiu o sentimento ao tempo de permanência e ao fato de o Flamengo ser seu clube formador, mas ressaltou que Fluminense e Palmeiras também ocupam grande parte do seu coração. O comentarista afirmou ainda que costuma assistir aos jogos dessas equipes quando está em casa.
➡️Palmeiras x Fluminense: Conmebol define árbitro para semifinal da Libertadores
— Gratidão. O Flamengo é muito importante na minha vida, porque foi o clube que me formou. O Flamengo vai estar sempre no meu coração. Acho que tenho 30 camisas do Flamengo em casa. A história não se apaga — disse Felipe em parte da entrevista.
Veja alguns comentários sobre a fala de Felipe Melo
FluTV leva ídolos à transmissão com mais de 6 horas na semifinal da Libertadores
A FluTV realizou uma cobertura especial na última quarta-feira para o confronto entre Fluminense e Palmeiras, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. Com mais de seis horas de transmissão, sendo quatro horas de pré-jogo, o canal alcançou 110 mil visualizações e reuniu ídolos do clube, jornalistas, artistas e influenciadores em uma programação dedicada à partida.
➡️ Wesley Natã celebra gol pelo Fluminense na Libertadores: 'Ficha ainda não caiu'
Entre os principais nomes que participaram da cobertura estiveram Germán Cano, John Kennedy e Felipe Melo, trio campeão da América em 2023. A transmissão também contou com os ídolos Washington Coração Valente e Gabriel Gubela, além dos jornalistas Paulo Vinicius Coelho e Rafael Marques.
A programação também levou a equipe da FluTV para os arredores do Maracanã. Em um totem montado do lado de fora do estádio, Tartá e Lucas Lustoza acompanharam a movimentação e interagiram com o ambiente da torcida tricolor. Repórteres espalhados pela região completaram a cobertura externa.
Outro destaque foram as imagens exclusivas da preparação do Fluminense para o confronto. A transmissão registrou a chegada da delegação ao hotel para a preleção, a saída dos jogadores e o trajeto até o Maracanã, incluindo imagens aéreas feitas com drone.
Corinthians
MP pede prisão preventiva de vice-presidente do CorinthiansHá 1 hora
Fora de Campo
Neymar comenta comparação com Lamine Yamal: 'Melhor do mundo'Há 3 horas
Fora de Campo
ESPN e Disney+ exibem temporada 2026/27 da NBA com exclusividade nas FinaisHá 3 horas
Fora de Campo
Após 20 anos, Barcelona x Real Madrid volta a ter transmissão de graça no BrasilHá 4 horas
Fora de Campo
Martinelli, do Fluminense, vira assunto após lesão: 'Quase impossível'Há 4 horas
Futebol Feminino
Fala de Ana Thaís sobre futebol feminino do Corinthians divide opiniõesHá 5 horas
Mais LANCE!