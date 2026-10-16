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Fala de Felipe Melo sobre o Flamengo enlouquece torcedores: 'Era óbvio'

Ex-jogador mencionou clube em entrevista

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
16/10/2026 19:43
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Felipe Melo com boné cinza, óculos escuros e casaco preto sorri ao ar livre, com grade e estrutura azul/amarela ao fundo
Felipe Melo comentou de gratidão pelo Flamengo (Foto: Reprodução/Instagram)

Em entrevista à ESPN Argentina, Felipe Melo fez declarações sobre o Flamengo que repercutiram nas redes sociais. Revelado pelo clube, o ex-jogador disse ter uma gratidão um pouco maior pelo Rubro-Negro do que pelas demais equipes que defendeu ao longo da carreira.

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Felipe atribuiu o sentimento ao tempo de permanência e ao fato de o Flamengo ser seu clube formador, mas ressaltou que Fluminense e Palmeiras também ocupam grande parte do seu coração. O comentarista afirmou ainda que costuma assistir aos jogos dessas equipes quando está em casa.

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— Gratidão. O Flamengo é muito importante na minha vida, porque foi o clube que me formou. O Flamengo vai estar sempre no meu coração. Acho que tenho 30 camisas do Flamengo em casa. A história não se apaga — disse Felipe em parte da entrevista.

Veja alguns comentários sobre a fala de Felipe Melo

Felipe Melo jogando com a camisa do Fluminense e apoontando
Felipe Melo encerou a carreira no Fluminense (Foto: Rodrigo Ferraz/Zimel Press/Folhapress)

FluTV leva ídolos à transmissão com mais de 6 horas na semifinal da Libertadores

A FluTV realizou uma cobertura especial na última quarta-feira para o confronto entre Fluminense e Palmeiras, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. Com mais de seis horas de transmissão, sendo quatro horas de pré-jogo, o canal alcançou 110 mil visualizações e reuniu ídolos do clube, jornalistas, artistas e influenciadores em uma programação dedicada à partida.

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Entre os principais nomes que participaram da cobertura estiveram Germán Cano, John Kennedy e Felipe Melo, trio campeão da América em 2023. A transmissão também contou com os ídolos Washington Coração Valente e Gabriel Gubela, além dos jornalistas Paulo Vinicius Coelho e Rafael Marques.

A programação também levou a equipe da FluTV para os arredores do Maracanã. Em um totem montado do lado de fora do estádio, Tartá e Lucas Lustoza acompanharam a movimentação e interagiram com o ambiente da torcida tricolor. Repórteres espalhados pela região completaram a cobertura externa.

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Outro destaque foram as imagens exclusivas da preparação do Fluminense para o confronto. A transmissão registrou a chegada da delegação ao hotel para a preleção, a saída dos jogadores e o trajeto até o Maracanã, incluindo imagens aéreas feitas com drone.

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