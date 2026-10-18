Gol perdido em Flamengo x Bahia choca torcida: 'Inacreditável'
Flamengo visita o Bahia na 31° rodada do Brasileirão
O Flamengo encara o Bahia neste domingo (18), em Salvador, em busca da vitória para reassumir a liderança do Brasileirão. Com grande público esperado na Arena Fonte Nova, o confronto pela 31ª rodada é tratado como uma decisão pelos rubro-negros.
Com grande volume de ataques na primeira etapa, o Rubro-Negro protagonizou lances de muito perigo, mas não foi efetivo para tirar o 0 do placar na Arena Fonte Nova. Um dos lances de mais perigo foi com o atacante Pedro, que cabeceou sozinho, mas sem força, facilitando para a defesa de Ronaldo.
Confira as reações:
Como chega o Bahia
O Bahia, que busca se aproximar dos líderes do Brasileirão, chega para enfrentar o Flamengo após vitória por 1 a 0 sobre o Mirassol. Na Arena Fonte Nova, o técnico Rogério Ceni terá o retorno de Acevedo, que cumpriu suspensão na última rodada. O único desfalque é o goleiro Léo Vieira, que está no departamento médico.
Como chega o Flamengo
Já o Flamengo, que encara o Bahia em meio aos jogos contra o Estudiantes pela Libertadores, terá o retorno de Jorginho, que cumpriu suspensão no meio da semana, na Argentina. Por outro lado, Evertton Araújo e Ayrton Lucas, que realizaram, nos últimos dias, trabalhos com a preparação física, serão desfalques.
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✅ FICHA TÉCNICA
Bahia 🆚 Flamengo
🏆 Brasileirão - 31ª rodada
📆 Data e horário: domingo, 18 de outubro de 2026, 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador
👁️ Onde assistir: Premiere
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🟨 Arbitragem
🕴️ Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (GO)
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG)
📺 VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)
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