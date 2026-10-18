Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (18/10/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
O domingo (18) terá uma programação agitada para os fãs de futebol, com partidas importantes por diversas competições nacionais e internacionais. Os destaques ficam para Real Madrid x Sevilla, Fluminense x Santos, Leeds United x Manchester United, Milan x Atalanta e Bahia x Flamengo.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 18 de outubro de 2026):
Serie C1
7h30 – Latina x Vis Pesaro
7h30 – Campobasso x Perugia
9h30 – Ravenna x Spezia
9h30 – Cosenza x Altamura
9h30 – Cavese 1919 x Casarano
9h30 – Gubbio x Atalanta II
9h30 – Audace Cerignola x Savoia
10h – Bari x Crotone
12h30 – Ospitaletto x Pergolettese
12h30 – Alcione Milano x Desenzano
12h30 – Sorrento x Casertana
12h30 – Barletta x Picerno
12h30 – Pescara x Ostiamare
12h30 – Albinoleffe x Novara
Serie A TIM
7h30 – Udinese x Lecce – Disney +
10h – Fiorentina x Como – ESPN 2 e Disney+
13h – Milan x Atalanta – CazéTV e Disney+
15h45 – Juventus x Lazio – ESPN e Disney+
La Liga
9h – Osasuna x Racing Santander – Disney + e Prime Video
11h15 – Celta de Vigo x Alavés – Disney + e Prime Video
13h30 – Málaga x Real Sociedad – Disney + e Prime Video
16h – Real Madrid x Sevilla – Disney + e Prime Video
Premier League
10h – Leeds United x Manchester United – Disney +
10h – Brighton & Hove Albion x Crystal Palace – Disney +
10h – Bournemouth x Sunderland – Disney +
12h30 – Nottingham Forest x Arsenal – Disney +
Ligue 1
10h – Angers x Olympique de Marseille – Cazé TV
12h15 – Lorient x Monaco – Xsports e CazéTV
12h15 – Le Havre x Auxerre – Cazé TV
12h15 – Paris FC x Rennes – Cazé TV
15h45 – Lyon x Nice – Cazé TV
Bundesliga
10h30 – Bayer Leverkusen x Freiburg – Xsports e OneFootball, Canal GOAT
12h30 – Borussia Mönchengladbach x Hoffenheim – SportyNet (TV e YouTube) e OneFootball
Liga
15h – Al Fateh x Al Khaleej – Canal GOAT e Bandsports
Brasileirão Série A
16h – Grêmio x Cruzeiro – Premiere, Globo e GE TV
16h – Fluminense x Santos – Premiere, Globo e Premiere
18h30 – Bahia x Flamengo – Premiere
19h30 – Remo-PA x Red Bull Bragantino – Premiere
Série B
16h – São Bernardo x Criciúma – Premiere, Sportv e Globo
16h – Avaí x Athletic Club MG – Disney + e ESPN
16h – CRB-AL x Botafogo-SP – X Sports, SportyNet (TV e YouTube) e Disney+
18h – Vila Nova-GO x Novorizontino – ESPN e Disney+, SportyNet (TV e YouTube) e RedeTV!
Copa Libertadores feminina
17h – Belgrano x Palmeiras – X Sports, Sportv e CazéTV, Nosso Palestra (YouTube)
17h – Colo-Colo x Independiente Santa Fe
21h – Corinthians x Caracas – X Sports, Sportv e CazéTV
21h – Dragonas IDV x Universitario Deportes
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