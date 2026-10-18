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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (18/10/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
18/10/2026 06:00
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Danilo e abraçado por Pedro ao fazer o primeiro gol do Flamengo sobre o Santos
Flamengo enfrenta o Bahia fora de casa (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O domingo (18) terá uma programação agitada para os fãs de futebol, com partidas importantes por diversas competições nacionais e internacionais. Os destaques ficam para Real Madrid x Sevilla, Fluminense x Santos, Leeds United x Manchester United, Milan x Atalanta e Bahia x Flamengo.

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Güler abraça Endrinck após o gol do brasileiro no duelo entre Real Madrid e Roma
Real Madrid enfrenta o Sevilla em La Liga (Foto: Filippo Monteforte / AFP)

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 18 de outubro de 2026):

Serie C1

7h30 – Latina x Vis Pesaro

7h30 – Campobasso x Perugia

9h30 – Ravenna x Spezia

9h30 – Cosenza x Altamura

9h30 – Cavese 1919 x Casarano

9h30 – Gubbio x Atalanta II

9h30 – Audace Cerignola x Savoia

10h – Bari x Crotone

12h30 – Ospitaletto x Pergolettese

12h30 – Alcione Milano x Desenzano

12h30 – Sorrento x Casertana

12h30 – Barletta x Picerno

12h30 – Pescara x Ostiamare

12h30 – Albinoleffe x Novara

Serie A TIM

7h30 – Udinese x Lecce – Disney +

10h – Fiorentina x Como – ESPN 2 e Disney+

13h – Milan x Atalanta – CazéTV e Disney+

15h45 – Juventus x Lazio – ESPN e Disney+

La Liga

9h – Osasuna x Racing Santander – Disney + e Prime Video

11h15 – Celta de Vigo x Alavés – Disney + e Prime Video

13h30 – Málaga x Real Sociedad – Disney + e Prime Video

16h – Real Madrid x Sevilla – Disney + e Prime Video

Premier League

10h – Leeds United x Manchester United – Disney +

10h – Brighton & Hove Albion x Crystal Palace – Disney +

10h – Bournemouth x Sunderland – Disney +

12h30 – Nottingham Forest x Arsenal – Disney +

Ligue 1

10h – Angers x Olympique de Marseille – Cazé TV

12h15 – Lorient x Monaco – Xsports e CazéTV

12h15 – Le Havre x Auxerre – Cazé TV

12h15 – Paris FC x Rennes – Cazé TV

15h45 – Lyon x Nice – Cazé TV

Bundesliga

10h30 – Bayer Leverkusen x Freiburg – Xsports e OneFootball, Canal GOAT

12h30 – Borussia Mönchengladbach x Hoffenheim – SportyNet (TV e YouTube) e OneFootball

Liga

15h – Al Fateh x Al Khaleej – Canal GOAT e Bandsports

Brasileirão Série A

16h – Grêmio x Cruzeiro – Premiere, Globo e GE TV

16h – Fluminense x Santos – Premiere, Globo e Premiere

18h30 – Bahia x Flamengo – Premiere

19h30 – Remo-PA x Red Bull Bragantino – Premiere

Série B

16h – São Bernardo x Criciúma – Premiere, Sportv e Globo

16h – Avaí x Athletic Club MG – Disney + e ESPN

16h – CRB-AL x Botafogo-SP – X Sports, SportyNet (TV e YouTube) e Disney+

18h – Vila Nova-GO x Novorizontino – ESPN e Disney+, SportyNet (TV e YouTube) e RedeTV!

Copa Libertadores feminina

17h – Belgrano x Palmeiras – X Sports, Sportv e CazéTV, Nosso Palestra (YouTube)

17h – Colo-Colo x Independiente Santa Fe

21h – Corinthians x Caracas – X Sports, Sportv e CazéTV

21h – Dragonas IDV x Universitario Deportes

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