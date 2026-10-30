PC Oliveira dá verdito sobre expulsão em Corinthians x Mirassol

Durante o primeiro tempo da partida entre Corinthians e Mirassol nesta sexta-feira (30) pelo Brasileirão, o especialista em arbitragem PC de Oliveira avaliou a expulsão do atacante Bruno Santos, da equipe visitante, como correta. O ex-árbitro apontou conduta violenta do jogador no lance com o zagueiro André Ramalho para justificar a aplicação do cartão vermelho.

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O narrador Paulo Andrade, durante a transmissão, detalhou a análise do especialista, que destacou um "movimento de gatilho" por parte do camisa 30 para confirmar a decisão de expulsá-lo de campo.

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— Para o Paulo César de Oliveira, o nosso especialista em arbitragem é para cartão vermelho. Esse movimento por conduta violenta fora da bola é para cartão vermelho a avaliação do Paulo César de Oliveira. Movimento de gatilho — disse Paulo Andrade, revelando a opinião do especialista.

Lance da expulsão aconteceu na primeira etapa de Corinthians x Mirassol (Foto: Vinicius Nunes/Ag. F8/Folhapress)

Como chegam os times?

O Corinthians atravessa um momento delicado no Campeonato Brasileiro de 2026. Em 32 partidas disputadas, a equipe acumula oito vitórias, nove empates e 15 derrotas, com aproveitamento de apenas 34,4% dos pontos. Ao longo da competição, o time marcou 34 gols, média de 1,1 por jogo, e sofreu 42, equivalente a 1,3 por confronto.

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O desempenho recente é ainda mais preocupante. Nos últimos 10 compromissos pelo Brasileirão, o Corinthians não conquistou nenhuma vitória, acumulando um empate e nove derrotas, com aproveitamento de apenas 3,3%. Nesse período, a equipe marcou 10 gols, média de um por partida, e sofreu 22, equivalente a 2,2 por jogo.

O Mirassol, por sua vez, está em 15º lugar, com 37 pontos. No momento, três pontos separam a equipe do Z4.