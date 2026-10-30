Inteligência artificial crava placar de Corinthians x Mirassol pelo Brasileirão
Jogo será disputado na Neo Química Arena
O Corinthians recebe o Mirassol nesta sexta-feira (30), às 20h, na Neo Química Arena, em confronto válido pelo Campeonato Brasileiro, e a inteligência artificial projetou a partida. A equipe paulista busca a vitória diante de sua torcida para tentar sair da zona de rebaixamento, ocupando a 18ª colocação, com 33 pontos.
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Já o Mirassol tenta somar pontos fora de casa para se afastar do Z-4 e consolidar sua posição na zona de classificação para a Copa Sul-Americana, figurando em 15º lugar, com 37 pontos.
Veja a projeção da IA:
Na reta final do Brasileirão, na Neo Química Arena, o Corinthians deve propor o jogo desde os minutos iniciais, pressionando a saída de bola adversária e apostando no apoio das arquibancadas para empurrar o time ao ataque. O Mirassol, por sua vez, tentará fechar os espaços pelo meio e explorar os contra-ataques em velocidade para surpreender a defesa corintiana desarrumada. No entanto, a urgência do resultado e a força do Alvinegro em seus domínios tendem a fazer a diferença, construindo uma vitória do Corinthians por 2 a 1.
Como chegam os times?
O Corinthians atravessa um momento delicado no Campeonato Brasileiro de 2026. Em 32 partidas disputadas, a equipe acumula oito vitórias, nove empates e 15 derrotas, com aproveitamento de apenas 34,4% dos pontos. Ao longo da competição, o time marcou 34 gols, média de 1,1 por jogo, e sofreu 42, equivalente a 1,3 por confronto.
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O desempenho recente é ainda mais preocupante. Nos últimos 10 compromissos pelo Brasileirão, o Corinthians não conquistou nenhuma vitória, acumulando um empate e nove derrotas, com aproveitamento de apenas 3,3%. Nesse período, a equipe marcou 10 gols, média de um por partida, e sofreu 22, equivalente a 2,2 por jogo.
O Mirassol, por sua vez, está em 15º lugar, com 37 pontos. No momento, três pontos separam a equipe do Z4.
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