Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Inteligência artificial crava placar de Corinthians x Mirassol pelo Brasileirão

Jogo será disputado na Neo Química Arena

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
30/10/2026 08:30
Favorite o Lance! no Google
Jogadores do Corinthians comemorando
RJ - RIO DE JANEIRO - 24/10/2026 - BRASILEIRO A 2026, VASCO X CORINTHIANS - Matheus Bidu jogador do Corinthians comemora seu gol durante partida contra o Vasco no estadio Sao Januario pelo campeonato Brasileiro A 2026. Foto: Thiago Vasconcelos Dos Santos/AGIF

O Corinthians recebe o Mirassol nesta sexta-feira (30), às 20h, na Neo Química Arena, em confronto válido pelo Campeonato Brasileiro, e a inteligência artificial projetou a partida. A equipe paulista busca a vitória diante de sua torcida para tentar sair da zona de rebaixamento, ocupando a 18ª colocação, com 33 pontos.

➡️Corinthians x Mirassol: onde assistir, horário e escalações

Já o Mirassol tenta somar pontos fora de casa para se afastar do Z-4 e consolidar sua posição na zona de classificação para a Copa Sul-Americana, figurando em 15º lugar, com 37 pontos.

continua após a publicidade

Veja a projeção da IA:

Na reta final do Brasileirão, na Neo Química Arena, o Corinthians deve propor o jogo desde os minutos iniciais, pressionando a saída de bola adversária e apostando no apoio das arquibancadas para empurrar o time ao ataque. O Mirassol, por sua vez, tentará fechar os espaços pelo meio e explorar os contra-ataques em velocidade para surpreender a defesa corintiana desarrumada. No entanto, a urgência do resultado e a força do Alvinegro em seus domínios tendem a fazer a diferença, construindo uma vitória do Corinthians por 2 a 1.

Grupo de treinadores do Corinthians em treino, casacos marrons, observando a prática no campo com bolas.
Seedorf comandará o Corinthians contra o Mirassol (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

Como chegam os times?

O Corinthians atravessa um momento delicado no Campeonato Brasileiro de 2026. Em 32 partidas disputadas, a equipe acumula oito vitórias, nove empates e 15 derrotas, com aproveitamento de apenas 34,4% dos pontos. Ao longo da competição, o time marcou 34 gols, média de 1,1 por jogo, e sofreu 42, equivalente a 1,3 por confronto.

continua após a publicidade

➡️Garro sobre bastidores do Corinthians: 'Tem alguém dentro que talvez queira meu mal'

O desempenho recente é ainda mais preocupante. Nos últimos 10 compromissos pelo Brasileirão, o Corinthians não conquistou nenhuma vitória, acumulando um empate e nove derrotas, com aproveitamento de apenas 3,3%. Nesse período, a equipe marcou 10 gols, média de um por partida, e sofreu 22, equivalente a 2,2 por jogo.

O Mirassol, por sua vez, está em 15º lugar, com 37 pontos. No momento, três pontos separam a equipe do Z4.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Clarence Seedorf em coletiva do Corinthians, jaqueta preta com escudo, diante de microfone.

Fora de Campo

Torcedores do Corinthians reagem à vitória do Grêmio: 'Tem que ser falado'

Há 1 hora
Jogador do Corinthians em coletiva de imprensa, diante do microfone, fundo com patrocinadores.

Corinthians

Finazzi diz que queda de 2007 foi premeditada e alerta Corinthians: 'Obrigação'

Há 1 hora
Camisa do Corinthians

Corinthians

Patrocinador notifica Corinthians e tenta romper contrato sem multa

Há 10 horas
Alexandre Domênico, presidente da Gaviões da Fiel

Corinthians

CBF aciona Ministério Público contra presidente da Gaviões por publicação sobre árbitros

Há 10 horas
Rodrigo Garro

Corinthians

Garro sobre bastidores do Corinthians: 'Tem alguém dentro que talvez queira meu mal'

Há 17 horas
Seedorf

Corinthians

Seedorf dispara sobre vazamentos no Corinthians: 'As pessoas fofoqueiras estão muito expostas'

Há 17 horas
Mais LANCE!
Brasileirão Série A 2026 - Corinthians x Mirassol

Corinthians x Mirassol: onde assistir, horário e escalações

Gustavo Henrique celebra em campo sob chuva, braços erguidos, camisa branca.

Gustavo Henrique vira artilheiro e lidera estatísticas em meio à crise do Corinthians

Corinthians está classificado para a final da Libertadores feminina

Libertadores Feminina terá final brasileira entre Corinthians e Cruzeiro; veja detalhes

Corinthians está classificado para a final da Libertadores feminina

Corinthians vira sobre Santa Fe e está na final da Libertadores feminina

Júlio César, jogador com cabeça raspada, veste casaco vinho com emblema da equipe, em campo.

Julio Cesar esclarece rumores sobre Luxemburgo e avalia Seedorf no Corinthians

Jogador de futebol em camiseta branca com detalhes pretos, correndo em campo, com o escudo do Corinthians visível.

André Ramalho nega crise interna no Corinthians: 'A gente lamenta'

Hugo Souza e Memphis em campo, Hugo de amarelo e Memphis com faixa na cabeça.

Hugo Souza revela reunião com torcedores e defende Memphis: 'Sempre será'

São José: elenco de futebol em grupo com faixa FORÇA MIGUEL! ESTAMOS COM VOCÊ. DEUS ABENÇOE.

Corinthians lamenta morte de goleiro de 14 anos do São José

Levy Dias e atleta do Corinthians durante assinatura no Centro de Excelência em Formação de Atletas

Corinthians acerta primeiro contrato profissional com joia ex-Flamengo

Clarence Seedorf em treino, casaco marrom com emblema da equipe, durante prática, com outro jogador ao fundo.

Corinthians tem dúvidas e desfalques para enfrentar o Mirassol; veja lista

Luxemburgo conquistou dois títulos pelo Timão (Foto: Ettore Chiereguini/Agif/Gazeta Press)

Luxemburgo é sincero sobre volta ao Corinthians: 'Quero deixar claro'

Copa Libertadores feminina 2026 - Corinthians x Independiente Santa Fe

Corinthians x Independiente Santa Fe: onde assistir, horário e escalações

Gui Negão e Seedorf, um com colete branco, o outro com jaqueta marrom com emblema, em campo.

Treino do Corinthians tem conversa entre Seedorf e Garro, Charles agitado e gols de Gui Negão