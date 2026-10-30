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Fala de comentarista da Globo em treino da F1 é criticada: 'Xenofóbico'

Momento polêmico aconteceu nos primeiros 10 minutos de treino livre no GP do México

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
30/10/2026 16:14
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Luciano Burti - Copa Truck
Além de comentarista da Globo, Luciano Burti é piloto da Copa Truck (Foto: Divulgação)

Uma fala de Luciano Burti durante a transmissão do primeiro treino livre do GP da Cidade do México gerou repercussão negativa nas redes sociais. O comentário aconteceu nos primeiros dez minutos da atividade, durante uma conversa com Mariana Becker sobre a disputa por uma vaga de titular da Haas na próxima temporada.

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Mari falava sobre Ryo Hirakawa, piloto da Toyota que aparece entre os candidatos à vaga e disputa espaço com o brasileiro Rafael Câmara. No entanto, a repórter citou Ayumu Iwasa, da Red Bull, ao abordar o assunto. Burti chegou a corrigir informação, o que fez com que Mari agradesesse se corrigisse na sequência.

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— Eu sou ruim de nome para caramba, mas por acaso desse aí eu lembrava. É normal (errar), só erramos de olhinho puxado — afirmou Burti, ao tentar brincar sobre a situação.

A declaração rapidamente repercutiu nas redes sociais durante a transmissão. Um dos internautas classificou a fala como "xenofóbica", criticando a associação feita pelo comentarista entre os pilotos asiáticos e a dificuldade para diferenciá-los. Veja as reações dos fãs nas redes sociais:

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Na sequência, Mariana Becker tentou amenizar o momento e reforçou que os dois pilotos eram diferentes. "Não, não, são bem diferentes os dois. Eu estou lembrando agora da carinha deles e do jeito deles pilotarem", respondeu a comentarista.

Entenda situação entre Rafa Câmara, Ryo e Haas

Rafael Câmara foi anunciado pela Haas no dia 15 de outubro como piloto titular da equipe para a temporada 2027 da Fórmula 1. O brasileiro, que atualmente disputa a Fórmula 2, vai substituir Esteban Ocon e será companheiro de Oliver Bearman no próximo campeonato.

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Ryo Hirakawa era um dos candidatos à vaga e chegou a participar de testes com a equipe durante o processo de avaliação. O japonês, porém, acabou preterido pela Haas, que escolheu Câmara para ocupar o lugar de Ocon.

Mesmo fora da disputa pela vaga, Hirakawa segue ligado à equipe como piloto de testes e reserva. No GP do México, inclusive, ele participa do primeiro treino livre no lugar de Ocon, em mais uma atividade pela Haas durante a temporada.

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Ryo Hirakawa da Haas
Ryo Hirakawa da Haas (Foto: Divulgação)
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