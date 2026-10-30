Decisão da arbitragem em Corinthians x Mirassol divide opiniões: 'Não entende'

Durante o primeiro tempo da partida Corinthians x Mirassol nesta sexta-feira (30), pelo Brasileirão, uma decisão do árbitro Matheus Candançan virou assunto nas redes. Após revisão do VAR, o juiz aplicou cartão vermelho em Bruno Santos, atacante da equipe visitante, por uma cotovelada em André Ramalho.

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Árbitro de Corinthians x Mirassol aplicou cartão vermelho no primeiro tempo (Foto: Bruno Escolástico/E.Fotografia/Folha Press)

Como chegam os times?

O Corinthians atravessa um momento delicado no Campeonato Brasileiro de 2026. Em 32 partidas disputadas, a equipe acumula oito vitórias, nove empates e 15 derrotas, com aproveitamento de apenas 34,4% dos pontos. Ao longo da competição, o time marcou 34 gols, média de 1,1 por jogo, e sofreu 42, equivalente a 1,3 por confronto.

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O desempenho recente é ainda mais preocupante. Nos últimos 10 compromissos pelo Brasileirão, o Corinthians não conquistou nenhuma vitória, acumulando um empate e nove derrotas, com aproveitamento de apenas 3,3%. Nesse período, a equipe marcou 10 gols, média de um por partida, e sofreu 22, equivalente a 2,2 por jogo.

O Mirassol, por sua vez, está em 15º lugar, com 37 pontos. No momento, três pontos separam a equipe do Z4.