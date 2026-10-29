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Gol perdido em Atlético-MG x Cruzeiro gera revolta: 'Não pode'

Lance aconteceu na primeira etapa do duelo válido pelo Brasileirão

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
29/10/2026 20:07
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Reinier (Atlético Mineiro) com a bola, em duelo com jogador do time azul durante partida de futebol.
Atlético-MG recebeu o Cruzeiro na Arena MRV (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Durante o primeiro tempo do duelo entre Atlético-MG e Cruzeiro nesta quinta-feira (29), uma chance perdida virou assunto nas redes sociais. Após cruzamento da direita do ataque, Reinier teve a oportunidade de marcar na segunda trave, porém errou o alvo, mesmo livre de marcação. A partida é válida pelo Campeonato Brasileiro.

➡️Veja gol em Atlético-MG x Cruzeiro

O lance foi a principal oportunidade do time de Eduardo Domínguez após o gol de Kaio Jorge, que abriu o placar para a equipe rival.

Veja alguns comentários:

Atlético Mineiro x Cruzeiro em disputa de bola na área, com torcedores ao fundo.
Disputa em Atlético x Cruzeiro (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Como chegam as equipes?

O Atlético tenta se recuperar da derrota por 3 a 2 para o Flamengo, sofrida nos acréscimos, no Maracanã. O Galo ocupa a sexta colocação do Campeonato Brasileiro, com 50 pontos, e busca a vitória diante da torcida para se aproximar do grupo dos primeiros colocados.

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Já o Cruzeiro chega embalado pela vitória por 1 a 0 sobre o Remo. A Raposa ocupa a terceira posição, com 54 pontos, e tenta ampliar a vantagem na terceira colocação.

Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Atlético-MG x Cruzeiro

ATLÉTICO-MG X CRUZEIRO
CAMPEONATO BRASILEIRO - 33ª RODADA
📆 Data e horário: quinta-feira, 29 de Outubro às 19h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
👁️ Onde assistir: Premiere (pay-per-view). ➡️Clique aqui para assistir.
🟨 Arbitragem: Raphael Claus (SP)
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)
📺 VAR: Rafael Traci (SC)

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