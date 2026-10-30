Ex-Palmeiras abre o jogo sobre possível retorno ao Brasil
Atacante revelou investida do Flamengo no meio do ano
Em grande momento pelo Barcelona, Gabriel Jesus, ex-Palmeiras, passou por semanas de indefinição na última janela de transferências, já que teve algumas divergências no Arsenal. O atacante explicou nas redes sociais que foi pego de surpresa ao ser notificado de que treinaria separado do elenco dos Gunners.
Em entrevista à Band, o jogador revelou que, antes de deixar o clube inglês, recusou um contato do Flamengo, que busava a chegada do atacante para o segundo semestre da atual temporada.
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Ex-Palmeiras poderia ter tido outro destino?
De acordo com a revelação do atacante brasileiro, o Rubro-Negro tentou uma investida para sua chegada ao Rio do Janeiro, no entanto, recusou por conta da sua ligação com o Palmeiras:
— Quiseram falar comigo, mas eu, com toda a educação, falei: "Eu agradeço bastante o contato, mas, assim como tem cria da base do Flamengo que vocês querem que volte, eu também sou cria do Palmeiras" — contou Gabriel.
Com contrato com os catalães até 2029, o centroavante não pensa em voltar tão cedo ao Brasil. Se acontecer, porém, já sabe qual é a prioridade.
— Eu sou Palmeiras, minha cabeça é Palmeiras, 100% Palmeiras numa possível volta. Não sei quando — concluiu.
Passagem do brasileiro pela Europa
Gabriel Jesus teve passagem vitoriosa pelo Manchester City e depois buscou novos ares no rival inglês. No Arsenal, porém, as coisas não saíram como o esperado, muito por causa da sequência de lesões, e acabou perdendo espaço nos Gunners.
Quando passou a ser carta fora do baralho no time de Mikel Arteta, o nome do atacante passou a ser cogitado em vários lugares, inclusive no futebol brasileiro. Ele acabou no Barcelona, onde tem um bom início: quatro gols e uma assistência em oito jogos.
Na atual temporada, Gabriel Jesus soma quatro gols e uma assistência em oito partidas oficiais pelo Barcelona. O atacante brasileiro tem sido utilizado majoritariamente pelo técnico Hansi Flick como uma espécie de "arma secreta" vinda do banco de reservas.
Pela La Liga, ele disputou seis jogos, balançando as redes três vezes. Já na Champions League, entrou em campo em duas oportunidades, marcando um gol de cabeça e distribuindo uma assistência. Apesar de somar poucos minutos como titular absoluto, o camisa 9 se destaca pela alta eficiência, alcançando uma das melhores médias de participação em gols por minuto do elenco catalão.
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