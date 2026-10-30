Ex-Palmeiras abre o jogo sobre possível retorno ao Brasil

Em grande momento pelo Barcelona, Gabriel Jesus, ex-Palmeiras, passou por semanas de indefinição na última janela de transferências, já que teve algumas divergências no Arsenal. O atacante explicou nas redes sociais que foi pego de surpresa ao ser notificado de que treinaria separado do elenco dos Gunners.

Em entrevista à Band, o jogador revelou que, antes de deixar o clube inglês, recusou um contato do Flamengo, que busava a chegada do atacante para o segundo semestre da atual temporada.

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Ex-Palmeiras poderia ter tido outro destino?

De acordo com a revelação do atacante brasileiro, o Rubro-Negro tentou uma investida para sua chegada ao Rio do Janeiro, no entanto, recusou por conta da sua ligação com o Palmeiras:

— Quiseram falar comigo, mas eu, com toda a educação, falei: "Eu agradeço bastante o contato, mas, assim como tem cria da base do Flamengo que vocês querem que volte, eu também sou cria do Palmeiras" — contou Gabriel.

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Com contrato com os catalães até 2029, o centroavante não pensa em voltar tão cedo ao Brasil. Se acontecer, porém, já sabe qual é a prioridade.

— Eu sou Palmeiras, minha cabeça é Palmeiras, 100% Palmeiras numa possível volta. Não sei quando — concluiu.

Gabriel Jesus aponta Palmeiras como único time que jogaria no Brasil (Foto: Reprodução/Instagram)

Passagem do brasileiro pela Europa

Gabriel Jesus teve passagem vitoriosa pelo Manchester City e depois buscou novos ares no rival inglês. No Arsenal, porém, as coisas não saíram como o esperado, muito por causa da sequência de lesões, e acabou perdendo espaço nos Gunners.

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Quando passou a ser carta fora do baralho no time de Mikel Arteta, o nome do atacante passou a ser cogitado em vários lugares, inclusive no futebol brasileiro. Ele acabou no Barcelona, onde tem um bom início: quatro gols e uma assistência em oito jogos.

Na atual temporada, Gabriel Jesus soma quatro gols e uma assistência em oito partidas oficiais pelo Barcelona. O atacante brasileiro tem sido utilizado majoritariamente pelo técnico Hansi Flick como uma espécie de "arma secreta" vinda do banco de reservas.

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Pela La Liga, ele disputou seis jogos, balançando as redes três vezes. Já na Champions League, entrou em campo em duas oportunidades, marcando um gol de cabeça e distribuindo uma assistência. Apesar de somar poucos minutos como titular absoluto, o camisa 9 se destaca pela alta eficiência, alcançando uma das melhores médias de participação em gols por minuto do elenco catalão.