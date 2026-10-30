Superliga Masculina: confira a programação de transmissões da semana
Sportv2 e Ge TV exibem duelos no masculino e partida antecipada do feminino
A segunda rodada da Superliga Masculina de Vôlei movimenta as quadras nesta segunda-feira (2) e terça-feira (3) com sete partidas transmitidas ao vivo. Os torcedores poderão acompanhar os confrontos das principais equipes do país, divididos entre as telas do Sportv2 e da Ge TV. A programação também conta com um duelo antecipado válido pela Superliga Feminina.
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A rodada começa na segunda-feira, às 16h, com o duelo entre Montes Claros e Norde Vôlei no Sportv2. Mais tarde, às 18h30, a Ge TV transmite a partida entre Sesi-Bauru e Praia Clube. O encerramento da jornada do dia fica por conta do confronto entre Guarulhos e Cruzeiro, às 21h, exibido no sportv2.
A agenda prossegue na terça-feira, a partir das 18h30, quando o Sportv2 exibe Goiás x Minas. No mesmo horário, a Ge TV transmite Paulistano Barueri x Sesi-Bauru, em jogo antecipado da 10ª rodada do torneio feminino. A partir das 21h, a rodada é finalizada com duas exibições simultâneas: São José x Campinas no Sportv2 e Monte Carmelo x Suzano na Ge TV.
Tabela de transmissões da Superliga
Segunda-feira, 2 de novembro
- 16h: Montes Claros x Norde Vôlei (Superliga Masculina) – sportv2
- 18h30: Sesi-Bauru x Praia Clube (Superliga Masculina) – Ge TV
- 21h: Guarulhos x Cruzeiro (Superliga Masculina) – sportv2
Terça-feira, 3 de novembro
- 18h30: Goiás x Minas (Superliga Masculina) – sportv2
- 18h30: Paulistano Barueri x Sesi-Bauru (Superliga Feminina) – Ge TV
- 21h: São José x Campinas (Superliga Masculina) – sportv2
- 21h: Monte Carmelo x Suzano (Superliga Masculina) – Ge TV
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