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Veja gols em Vasco x Flamengo: Pedro marca o segundo

Equipes se enfrentam no Nilton Santos

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
29/10/2026 20:25
Atualizado há 0 minutos
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Pedro celebra com Jorginho em campo durante partida de futebol.
Pedro marcou dois gols na partida entre Vasco e Flamengo (Foto: Peter Ilicciev/Agencia Enquadrar/Folhapress)

Vasco e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira (29), em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de as equipes terem sido eliminadas da Sul-Americana e da Libertadores na última semana, ambas venceram na rodada anterior da competição nacional.

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O Flamengo busca aproveitar o tropeço do Palmeiras para abrir vantagem na liderança, enquanto o Vasco tenta se aproximar da zona de classificação da Sul-Americana.

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O gol que abriu o placar veio aos dez minutos de partida, após cabeceio de Pedro. O lateral uruguaio Guillermo Varela cruzou da direita e o camisa 9, sozinho na área, finalizou para colocar o Flamengo na frente. Cinco minutos depois, foi a vez do Vasco: após cruzamento de Brenner, Alan Lescano bateu de perna esquerda no canto de Rossi e deixou tudo igual.

Na reta final do primeiro tempo, Pedro marcou o segundo gol do Rubro-Negro. Após jogada individual de Lino, finalização do camisa 16 e rebote de Léo Jardim, Pedro empurrou para o fundo das redes.

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Veja os gols da partida:

Seis indivíduos posam sob arco rosa com BRASILEIRÃO 2026; árbitros em amarelo e jogadores com uniformes variados.
Vasco e Flamengo se enfrentam no Nilton Santos (Foto: Mauro Silva/Prime Fotografias/MyPhoto Press/Folhapress)

Como chegam Vasco e Flamengo?

O Vasco se recuperou da eliminação da Sul-Americana após vencer o Corinthians de virada de São Januário. Com o resultado, o Cruz-Maltino se afastou ainda mais da zona do rebaixamento e também deu a resposta de que a torcida queria dentro das quatro linhas.

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O treinador Pedro Emanuel tem o dilema de como vai escalar sua equipe para o confronto, já que no domingo (1) já tem o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil contra o Palmeiras. Paulo Henrique e Andrés Gómez devem ser preservados por conta de pequenas lesões que os dois vêm lidando.

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O Rubro-Negro, líder do Brasileirão com 70 pontos, chega motivado após conquistar três vitórias seguidas na competição. Depois de ser eliminado da Libertadores pelo Estudiantes, da Argentina, na semana passada, o time comandado por Leonardo Jardim concentra suas atenções na luta pelo título nacional.

Para a próxima partida, Evertton Araújo e Danilo continuam no departamento médico, enquanto o atacante Carrascal está fora por suspensão, após receber o terceiro cartão amarelo. O treinador também deve promover mudanças na equipe, com o retorno do lateral-direito Emerson Royal, que deve ocupar a vaga de Varela.

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✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X FLAMENGO
BRASILEIRÃO - 33ª RODADA

📆 Data e horário: quinta, 29 de outubro de 2026, às 20h (de Brasília)
📍 Local: Nilton Santos
📺 Onde assistir: Amazon Prime Video (Streamig)
🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (RJ)
🖥️ VAR: Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

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