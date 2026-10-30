Com a vitória por 2 a 0 sobre o Athletico na última quinta-feira (29), o Grêmio atingiu os 37 pontos e aumentou a pressão sobre o Corinthians na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O Alvinegro paulista ocupa atualmente a zona de degola, com 33 pontos.

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A equipe comandada por Clarence Seedorf volta a campo nesta sexta-feira (30) para enfrentar o Mirassol, na Neo Química Arena. O confronto é visto como decisivo para o Corinthians retomar o caminho das vitórias e tentar sair do Z-4 na reta final do torneio, que restam apenas seis rodadas para o fim.

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Veja alguns comentários:

Grêmio venceu o Athletico em casa (Foto: Rodrigo Ziebell/Brazil Photo Press/Folhapress)

Garro sobre bastidores do Corinthians: 'Tem alguém dentro que talvez queira meu mal'

O meia Rodrigo Garro afirmou que pode haver alguém dentro do Corinthians que queira seu mal em meio às notícias sobre os bastidores do clube. Em entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira (29), o argentino evitou prolongar a discussão sobre sua relação com o elenco, disse que o grupo está concentrado na recuperação da equipe e declarou que o tempo mostrará sua verdadeira personalidade.

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— Sei que é importante, faz tempo que não ganhamos, mas o que acontece dentro do vestiário e dentro do CT é difícil falar se sou ou não gente boa. Tem alguém dentro que talvez queira o meu mal, mas, como o professor falou, é tempo de focar. Estamos muito focados nisso, estamos tirando as mentiras, deixando-as fora, e focando na gente — disse.

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— Estamos trabalhando no que podemos fazer para vencer o Mirassol, tenho certeza que vamos sair dessa situação. O tempo vai falar a verdade sobre a minha personalidade, não sou eu quem vai falar, nem agora e nem depois. Não sou de falar, não sou de aparecer na mídia — afirmou Garro.

Na sequência, o zagueiro Gustavo Henrique, que estava sentado na meta de coletiva ao lado do colega e do técnico Seedorf, defendeu o camisa 8 alvinegro.

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— Eu posso garantir que ele é uma pessoa boa, uma pessoa unida. Essas coisas que saem chateiam. É ruim isso sair na mídia, já estamos mal em campo e, quando isso sai na mídia, atrapalha. Procuramos não ver, tentamos ficar longe das redes sociais. Eu posso garantir que ele é uma pessoa do bem, pessoa correta, positiva e precisamos de mais gente — disse o zagueiro.

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Garro comenta relação com o elenco do Corinthians

Questionado sobre sua relação com os companheiros, Garro disse que não acompanha as notícias a respeito do assunto e contou que o tema chegou a ser comentado em tom de brincadeira no vestiário. O meia afirmou que prefere deixar que as pessoas que convivem com ele avaliem sua personalidade.

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— Acho difícil falar sobre a minha personalidade, falar se sou gente boa, um cara positivo, bom de grupo. Acho difícil eu falar disso. Quem me conhece sabe, tanto aqui como fora, que tipo de pessoa sou, sabe o quanto amo esse clube e brigo por ele. Vão fazer três anos que estou no Corinthians, deixei de ser o mais novo para ser o mais antigo em pouco menos de três anos. Me identifiquei rápido com o clube, tenho carinho pela torcida. Hoje, não é importante falar do Garro — declarou.

Meia admite que precisa melhorar controle dos cartões

Garro também reconheceu que precisa ter mais cuidado com os cartões amarelos. O argentino disse que não se orgulha das advertências recebidas e admitiu que uma delas foi consequência de sua reação após uma partida.

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— A questão dos cartões amarelos não me orgulha. No momento, as injustiças que vemos atrapalham. Tomei um cartão ao fim do jogo por cabeça quente e, por isso, não me orgulho. Com certeza, é algo a melhorar — afirmou.

O meia ainda falou sobre a cobrança por uma evolução técnica e destacou a importância da autocrítica para seguir crescendo como jogador. Segundo ele, a busca por melhora também se estende à vida pessoal.

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— Sempre fui um jogador de procurar meu companheiro melhor posicionado. Quando as coisas não dão certo, vai ter cobrança. O meu trabalho é esse, estou aqui para melhorar e fazer tudo por isso. Tenho autocrítica, não acho que sou o melhor. Tenho a oportunidade de compartilhar com o professor, que jogou numa posição parecida. Tento ser melhor jogador, melhor pai, melhor filho. Tudo o que posso fazer para melhorar, eu faço — completou.