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IA crava placar de Atlético-MG x Cruzeiro pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (28), às 19h30, na Arena MRV

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
29/10/2026 08:00
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Decisão de Raphael Claus é fortemente contestada nas redes sociais por torcedores (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)
Raphael Claus durante o clássico entre Atlético-MG e Cruzeiro (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

O Atlético-MG e o Cruzeiro vão se enfrentar nesta quinta-feira (29), na Arena MRV, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, e a Inteligência Artificial cravou o placar do confronto.

Confira a previsão da IA:

Atlético-MG 1 x 1 Cruzeiro

A tendência é de um duelo muito equilibrado, truncado no meio-campo devido à rivalidade e à importância dos pontos na reta final do campeonato. O Atlético vai pressionar bastante empurrado pela torcida, mas o sistema defensivo do Cruzeiro deve segurar a pressão o suficiente para garantir um empate disputado na Arena MRV.

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Após marcar gol contra o Atlético, Kaio Jorge provocou o rival (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)
Kaio Jorge atuando durante o Cruzeiro e Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

Como chegam as equipes?

O Atlético tenta se recuperar da derrota por 3 a 2 para o Flamengo, sofrida nos acréscimos, no Maracanã. O Galo ocupa a sexta colocação do Campeonato Brasileiro, com 50 pontos, e busca a vitória diante da torcida para se aproximar do grupo dos primeiros colocados.

Já o Cruzeiro chega embalado pela vitória por 1 a 0 sobre o Remo. A Raposa ocupa a terceira posição, com 54 pontos, e tenta ampliar a vantagem na terceira colocação.

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Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Atlético-MG x Cruzeiro

ATLÉTICO-MG X CRUZEIRO
CAMPEONATO BRASILEIRO - 33ª RODADA
📆 Data e horário: quinta-feira, 29 de Outubro às 19h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
👁️ Onde assistir: Premiere (pay-per-view). ➡️Clique aqui para assistir.
🟨 Arbitragem: Raphael Claus (SP)
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)
📺 VAR: Rafael Traci (SC)

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