Santos x Palmeiras: veja discussão de Coutinho e Marlon Freitas

Santos e Palmeiras ficaram no empate por 0 a 0 na Vila Belmiro, na última quarta-feira (28). Em um jogo truncado e repleto de lances de reclamação, as discussões em campo foram as protagonistas da noite. O confronto foi válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O dublador e influenciador digital Velloso publicou um vídeo nas redes sociais realizando a leitura labial destes momentos. O vídeo conta com as reclamações de Neymar, que estava suspenso, o bate-boca Coutinho com Marlon Freitas e o desentendimento de Gabigol com Cuca.

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Discussões em Santos x Palmeiras

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Futuro dos times no Campeonato Brasileiro

Com o empate, o Palmeiras desperdiçou a chance de dormir na liderança do Brasileirão: o Verdão chega aos mesmos 70 pontos do Flamengo, que tem uma vitória a mais e joga nesta quinta-feira (29) contra o Vasco. O próximo duelo dos comandados de Abel Ferreira será justamente com o Cruz-Maltino, no Nubank Parque, no domingo (1º), pela Copa do Brasil.

Com o tropeço do Palmeiras, o Flamengo está cada vez mais perto de conquistar o Brasileirão. A Opta, plataforma de dados e estatísticas do futebol, calcula em 84,7% a probabilidade de o Rubro-Negro carioca levantar a taça. O Palmeiras, vice-líder da competição, aparece com somente 15,3%. Por outro lado, o Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) aponta que o Rubro-Negro soma 87,3% de chance de ser campeão, enquanto a equipe paulista fica com 12,7%.

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Já o Santos permanece na 8ª colocação, com 47 pontos, e pode se distanciar da briga por vaga na Libertadores, dependendo dos demais resultados da rodada. O Peixe volta a jogar pelo campeonato nacional na segunda-feira (2), diante do Bragantino, fora de casa.