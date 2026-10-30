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Santos x Palmeiras: veja discussão de Coutinho e Marlon Freitas

Com o empate, Alviverde vê Flamengo distanciar na liderança

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
30/10/2026 11:18
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Coutinho e Marlon Freitas discutem por lance polêmico durante clássico (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Folhapress)
Coutinho e Marlon Freitas discutem por lance polêmico durante clássico (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Folhapress)

Santos e Palmeiras ficaram no empate por 0 a 0 na Vila Belmiro, na última quarta-feira (28). Em um jogo truncado e repleto de lances de reclamação, as discussões em campo foram as protagonistas da noite. O confronto foi válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O dublador e influenciador digital Velloso publicou um vídeo nas redes sociais realizando a leitura labial destes momentos. O vídeo conta com as reclamações de Neymar, que estava suspenso, o bate-boca Coutinho com Marlon Freitas e o desentendimento de Gabigol com Cuca.

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Com o empate, o Palmeiras desperdiçou a chance de dormir na liderança do Brasileirão: o Verdão chega aos mesmos 70 pontos do Flamengo, que tem uma vitória a mais e joga nesta quinta-feira (29) contra o Vasco. O próximo duelo dos comandados de Abel Ferreira será justamente com o Cruz-Maltino, no Nubank Parque, no domingo (1º), pela Copa do Brasil.

Com o tropeço do Palmeiras, o Flamengo está cada vez mais perto de conquistar o Brasileirão. A Opta, plataforma de dados e estatísticas do futebol, calcula em 84,7% a probabilidade de o Rubro-Negro carioca levantar a taça. O Palmeiras, vice-líder da competição, aparece com somente 15,3%. Por outro lado, o Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) aponta que o Rubro-Negro soma 87,3% de chance de ser campeão, enquanto a equipe paulista fica com 12,7%.

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Já o Santos permanece na 8ª colocação, com 47 pontos, e pode se distanciar da briga por vaga na Libertadores, dependendo dos demais resultados da rodada. O Peixe volta a jogar pelo campeonato nacional na segunda-feira (2), diante do Bragantino, fora de casa.

Confronto Santos e Palmeiras foi marcado por diversos momentos de discussão entre atletas (Foto: Guilherme Veiga/PxImages/FolhaPress)
Confronto Santos e Palmeiras foi marcado por diversos momentos de discussão entre atletas (Foto: Guilherme Veiga/PxImages/FolhaPress)
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