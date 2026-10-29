Convocação da Seleção: Ancelotti anuncia lista para jogos em Singapura
Brasil enfrenta Japão e Singapura nos dias 14 e 17 de novembro
O técnico Carlo Ancelotti divulga nesta quinta-feira (29), às 15h (de Brasília), na sede da CBF no Rio de Janeiro, a convocação da Seleção Brasileira para os amistosos contra Japão e Singapura, que ocorrerão em novembro, em Singapura. Os confrontos serão os últimos da equipe nacional em 2026.
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A lista de convocados de Ancelotti corresponde à Data Fifa de novembro, quando o Brasil disputará dois jogos no Estádio Nacional de Singapura. O primeiro confronto será contra o Japão, no dia 14, às 7h15 (de Brasília), seguido pelo duelo contra a seleção local no dia 17, às 7h (de Brasília).
Na última Data Fifa, realizada entre o fim de setembro e início de outubro, o Brasil enfrentou a Austrália em duas ocasiões, empatando em 1 a 1 e vencendo por 4 a 2, além de golear a Índia por 4 a 0. Esses resultados antecedem os próximos compromissos sob o comando de Ancelotti, que realiza sua segunda convocação após a Copa do Mundo de 2026.
O ano de 2026 foi marcado pela eliminação precoce do Brasil nas oitavas de final do Mundial, após derrota para a Noruega. Agora, a equipe busca retomar o ritmo e testar opções para os próximos desafios internacionais.
O Lance! vai acompanhar a convocação em Tempo Real.
Quem deve pintar na lista de Ancelotti
Após os jogos contra Austrália e Índia, entre setembro e outubro, Ancelotti prometeu renovar ainda mais o grupo. A tendência é que a lista desta quinta-feira (29) tenha ainda mais caras novas. Nomes como Zé Lucas, do Cruzeiro, e um provável retorno do goleiro Alisson, por exemplo, aparecem na pré-lista do comandante canarinho.
— Período muito interessante de trabalho. Tenho uma ideia muito mais clara para a próxima convocação. Obviamente, não vamos mudar muito, mas temos que desenvolver outros jovens que não estavam nesta data, mas estarão na próxima — afirmou o treinador.
*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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