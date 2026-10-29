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Jornalista da ESPN vê equilíbrio entre Milan e Inter: 'Favoritismo é pequeno'

Gian Oddi destaca a atmosfera das torcidas, o retrospecto recente do clássico e o impacto do resultado na disputa pelo título italiano

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
29/10/2026 18:02
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Inter e Milan se enfrentam pelo Campeonato Italiano (Foto: PIERO CRUCIATTI / AFP)

O clássico entre Milan e Inter de Milão, conhecido como Derby della Madonnina, promete movimentar a disputa pelo título do Campeonato Italiano. Em análise sobre o confronto, que acontece neste sábado (31), às 16h45 (de Brasília), no San Siro, o jornalista e comentarista da ESPN Gian Oddi destacou a importância histórica do duelo, a força das torcidas e o equilíbrio apresentado pelas equipes nos encontros recentes. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN e pelo plano Premium do Disney+. Clique para assistir no Disney+!

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Um dos aspectos ressaltados por Gian Oddi é a atmosfera criada nas arquibancadas. Para o comentarista, a criatividade das torcidas, com mosaicos, faixas e outras manifestações, transforma o clássico em um espetáculo que ultrapassa as quatro linhas.

"O Derby della Madonnina é um jogo espetacular do ponto de vista das arquibancadas. Talvez seja o jogo mais incrível da Itália nesse aspecto, porque as duas torcidas sempre esperam produzir coisas especiais, seja com mosaicos, faixas ou inovações que a gente não vê em outros jogos", afirmou.

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Dentro de campo, a situação na tabela aumenta a importância do resultado para as duas equipes. A Inter chega com sete pontos de vantagem sobre o rival e pode ampliar a diferença para dez em caso de vitória. Por outro lado, um triunfo do Milan reduziria a distância para quatro pontos e recolocaria a equipe em uma posição mais favorável na briga pela liderança.

Na avaliação de Gian Oddi, uma derrota teria consequências importantes para o Milan na corrida pelo título italiano.

— A Inter está sete pontos à frente do Milan, e isso já diz muita coisa. Ao final da partida, essa distância pode chegar a dez pontos, diminuir para quatro ou permanecer como está. Isso mostra a importância do jogo, sobretudo para o Milan, que ficaria completamente alijado da disputa em caso de derrota — analisou.

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Retrospecto recente coloca equilíbrio em campo

Apesar da vantagem da Inter na classificação e do momento positivo da equipe nos últimos anos, o retrospecto recente do Derby della Madonnina indica equilíbrio. Gian Oddi considera o time nerazzurro ligeiramente favorito, mas pondera que o desempenho do Milan nos confrontos diretos impede uma diferença expressiva entre os rivais.

Nos últimos oito clássicos mencionados pelo comentarista, o Milan conquistou cinco vitórias, enquanto os outros três jogos terminaram empatados. O retrospecto reforça a capacidade da equipe rossonera de competir em igualdade de condições com o rival, independentemente do cenário na temporada.

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— A Inter pode ser vista como ligeiramente favorita, mas esse favoritismo é muito pequeno, até pelo que têm sido os confrontos entre Milan e Inter. Se pegarmos os últimos oito jogos entre eles, veremos cinco vitórias do Milan e três empates — destacou.

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Milan e Inter se enfrentam no Campeonato Italiano (Foto: Isabella BONOTTO / AFP)

Desfalques e preparação aumentam expectativa pelo clássico

As duas equipes também podem ter ausências importantes. A Inter não deve contar com Lautaro Martínez, enquanto o Milan pode ter o desfalque de Rabiot. Ainda assim, Gian Oddi acredita que a dimensão do clássico costuma influenciar diretamente a postura dos atletas.

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Segundo o comentarista, a oportunidade de disputar um dos principais jogos do calendário italiano aumenta a dedicação dos jogadores, que sabem da repercussão de uma atuação em um confronto dessa dimensão.

— Quando os jogadores entram em campo em um derby, sabem que aquele é um momento especial da carreira e que pode determinar, de certa forma, como serão vistos pela torcida durante boa parte da temporada. É um jogo para ficar ligado, porque a intensidade e a dedicação são enormes — avaliou.

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A preparação para o clássico também teve reflexos na rodada disputada no meio de semana. As equipes fizeram alterações pensando no confronto direto. A Inter venceu o Venezia por 2 a 0, com dois gols contra, enquanto o Milan perdeu em casa para o Bologna por 4 a 2.

Onde assistir a Milan x Inter?

O Derby della Madonnina terá transmissão ao vivo pela ESPN e pelo plano Premium do Disney+. A cobertura será realizada a partir das 16h30, com narração de Vinícius Moura, comentários de Gian Oddi e participação do correspondente Gustavo Hofman, diretamente do local da partida.

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