Torcedores reagem à convocação de Rayan para a Seleção Brasileira: 'Vai ser'

Rayan foi convocado para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. O técnico italiano anunciou a lista final para o Mundial no final da tarde desta segunda-feira (18). Nas redes sociais, o nome do cria da Colina ficou em alta depois do anúncio.

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Rayan, convocado para a Seleção Brasileira, é um dos principais jogadores do Bournemouth na Premier League e vive grande momento. O jovem esteve nos últimos amistosos com o Brasil, contra França e Croácia, mas não era presença garantida na convocação final.

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Nas redes sociais, torcedores avaliaram positivamente a ida de Rayan para a Copa do Mundo com a camisa da Seleção Brasileira. Veja os comentários abaixo:

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Rayan em treino pela Seleção Brasileira pela (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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Com Rayan, Ancelotti anunciou a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

A lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026 enfim foi divulgada no fim da tarde desta segunda-feira (18). Os 26 selecionados para representar a Amarelinha nos Estados Unidos, México e Canadá foram anunciados no Museu da Amanhã, no centro do Rio de Janeiro.

Com Rayan, a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo inclui jovens jogadores, com grande vigor físico, mas também jogadores experientes, com mundiais na bagagem, inclusive. O grande mistério também teve fim: Neymar vai disputar sua quarta Copa do Mundo, se igualando ao Rei Pelé em número de mundiais disputados ao longo da carreira.

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Sem conquistar o título desde 2002, a Seleção vive a expectativa de quebrar o jejum de 24 anos, assim como a de 1994 quebrou com o brilho de Romário. Vini Jr, Raphinha, Endrick, Neymar, Luiz Henrique são alguns dos nomes que podem chamar a responsabilidade em 2026.

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