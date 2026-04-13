Fernando Diniz vira assunto após Corinthians x Palmeiras: 'Estou incrédulo'

Corinthians e Palmeiras fizeram um clássico cheio de polêmicas e sem gols na noite deste domingo (12). O duelo válido pelo Campeonato Brasileiro trouxe à tona um debate sobre o técnico Fernando Diniz, recém-chegado ao Timão.

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O perfil de Fernando Diniz sempre levanta questões acerca do treinador do Timão. Agitado na beira do campo e exigente, o técnico tem "a cara" do Corinthians, para muitos torcedores, e o clássico contra o Palmeiras evidenciou isso.

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Nas redes sociais, o nome de Diniz ficou em alta durante Corinthians x Palmeiras. Veja os comentários abaixo:

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Yuri Alberto em ação durante Corinthians x Palmeiras (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)

Veja comentários sobre o Diniz

Como foi o jogo entre Corinthians e Palmeiras

Corinthians e Palmeiras ficaram no empate por 0 a 0 na noite deste domingo (12), na Neo Química Arena, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe alviverde ficou boa parte do clássico com dois jogadores a mais - André foi expulso no primeiro tempo, e Matheuzinho levou o cartão vermelho aos 23 minutos da etapa final. Mesmo assim, não conseguiu furar a defesa do rival.

Com o resultado, o Palmeiras se manteve na liderança da competição nacional, com 25 pontos - são oito vitórias, dois empates e uma derrota. Ao todo, a equipe marcou 21 gols e sofreu 10.

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O Corinthians, por sua vez, segue na parte de baixo da tabela, na 16ª posição, com 11 pontos, somando duas vitórias, cinco empates e quatro derrotas. O time, agora comandado por Fernando Diniz, marcou oito gols e sofreu 11.

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