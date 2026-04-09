Flamengo pede adiamento de clássico contra o Fluminense pelo Brasileirão

O Flamengo solicitou à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) o adiamento do clássico contra o Fluminense, marcado para sábado (11), às 18h30 (de Brasília), pela 11ª rodada do Brasileirão. O pedido é para que a partida seja transferida para domingo (12), após atraso na logística de retorno da delegação rubro-negra do Peru.

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A solicitação foi intermediada pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), que mantém contato com a CBF para avaliar a possibilidade de mudança na data e questões como logística e policiamento. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal "O Globo" e confirmada pelo Lance!.

Um dos possíveis empecilhos para o adiamento do Fla-Flu é o duelo entre Botafogo e Coritiba, marcado para as 16h (de Brasília) do domingo (12) no estádio Nilton Santos. A Ferj aguarda resposta da Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ).

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O Flamengo retornou ao Brasil após a vitória por 2 a 0 sobre o Cusco FC, na estreia na Libertadores. A viagem incluiu saída de Cusco, conexão em Arequipa e voo ao Rio de Janeiro, que sofreu atraso por ajuste na malha aérea. A delegação, que inicialmente chegaria nesta tarde, desembarcou apenas na noite de quinta-feira (9), após um dia inteiro de deslocamento.

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Com a mudança no cronograma, o time terá apenas um treino antes do clássico, na manhã desta sexta-feira (10), no Ninho do Urubu. A atividade será voltada à recuperação dos titulares, enquanto os demais jogadores devem realizar trabalhos mais intensos.

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No planejamento inicial, a comissão técnica comandada por Leonardo Jardim previa apenas esse treino e uma atividade leve no sábado, horas antes da partida. O Fluminense teve mais tempo de preparação. A equipe atuou na terça-feira, retornou ao Rio na quarta e iniciou os treinos para o clássico na quinta-feira.

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