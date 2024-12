Oficial! Rafaella Santos posta foto aos beijos com Gabigol

Rafaella Santos, irmã de Neymar, colocou um fim nas especulações referente a uma reconciliação com o atacante Gabigol. Através de uma publicação feita durante a noite do último domingo (29), a influenciadora compartilhou uma sequência de fotos aos beijos com o ex-Flamengo.

A ação de Rafaella confirma os rumores do namoro com o jogador. Destaca-se, que ela apagou o próprio registro pouco tempo depois do compartilhamento no Instagram. Contudo, internautas conseguiram realizar prints da publicação e eternizaram o registro nas redes sociais.

As imagens viralizaram na web. Nos registros, Rafaella e Gabigol aparecem aos beijos em ruas de Tóquio, no Japão. O casal viajou recentemente para a região, onde o atacante conheceu a fábrica da Mizuno, atual patrocinadora. Veja as fotos abaixo:

Relacionamento de Gabigol com Rafaella Santos

A história do romance entre o atacante e a irmã de Neymar é longa. Ou seja, não é de hoje que as duas figuras públicas proporcionam momentos como um casal. Tudo começou em 2015, quando começaram os rumores de um possível affair entre o atleta e a influenciadora.

O relacionamento só foi assumido por ambas as partes em 2017. No período, o casal compartilhou momentos juntos com os fãs nas redes sociais e se declararam apaixonados. Contudo, de lá pra cá, o romance colecionou oscilações e entre idas e vindas, finalizaram a união em setembro de 2023.

Agora, os dois decidiram reatar a relação. Vale destacar, que além da viagem para Tóquio, o casal se encontra em Trancoso, na Bahia, para passar a virada de ano juntos. O atacante ainda segue de férias e com o futuro incerto, desde a saída confirmada no Flamengo.