Bruna Biancardi desabafa sobre ataques após anúncio de nova gravidez com Neymar

A influenciadora Bruna Biancardi se pronunciou nas redes sociais sobre as críticas e julgamentos que vem recebendo após o anuncio de mais uma gravidez com o jogador Neymar. O casal anunciou a espera de mais um filho na última quarta-feira (25). Eles já são pais da menina Mavie, de 1 ano e 2 meses.

A nova gravidez acontece após a polêmica da possível traição do jogador com a também influenciadora Amanda Kimberlly. O suposto ato de infidelidade gerou Helena, de 5 meses. Mesmo com determinado cenário, Bruna optou por continuar a relação com Neymar.

O que disse Bruna Biancardi?

O pronunciamento da influenciadora aconteceu após uma publicação Marcela Raposo. A famosa compartilhou um texto defendendo a escolha de Bruna em manter o relacionamento com o jogador e condenou os ataques contra ela nas redes sociais.

Bruna Biancardi repostou o texto da influenciadora no próprio perfil e agradeceu. Após polêmicas, ela e Neymar aparentam estarem vivendo um momento de calmaria, ao lado da filha Mavie.

- Obrigada, Marcela Raposo, pela sensibilidade! Como você disse, dificilmente as pessoas se colocam no lugar das outras na internet e você conseguiu entender e expressar tudo. Obrigada - publicou a influenciadora.

Texto de Marcela Raposo

" O caminho de Bruna no digital tem sido repleto de extremos, da alegria ao sofrimento, do amor ao dissabor, da publicidade à intimidade. Bruna, para além de faturar como influenciadora, foi durante meses, de forma incessante, alvo de pedras e palavras que podem ter consequências inimagináveis para quem está do outro lado da mesa".