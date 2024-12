Para o feriado de Natal, Neymar curtiu o momento junto de Bruna Biancardi e Mavie, a filha do casal, com looks vermelhos combinando. Os registros da comemoração em família foram compartilhados nas redes sociais da influenciadora digital. Na publicação, um dos pontos que chamou atenção foi a roupa do atacante, analisada pelo perfil "Drip de artista", em relação aos valores de cada item.

O preço total do look escolhido por Neymar na véspera de Natal foi avaliado em R$ 2.051.330,00. Ao todo, o atacante usou cinco peças para a noite e todas são de grandes marcas internacionais, como: Chrome H., Off-White, Balenciaga e Louis Vitton.

Segundo o perfil, especialista em analisar as roupas de artistas e famosos, o item mais barato esteve em torno de R$ 5.880, valor da camisa vermelha da Balenciaga. Já o valor mais alto ficou com as calças da Chrome H. utilizadas por Neymar, que está R$ 115.000.

💸 Confira o valor de cada peça do look de Neymar

Boné da Chrome H. - R$ 6.500

Casaco da Off-White - R$ 23.450

Camisa da Balenciaga - R$ 5.880

Calças da Chrome H. - R$ 115.000

Tênis da Louis Vitton - R$ 40.500

