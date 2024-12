Gabigol define destino para passar virada de ano junto com irmã de Neymar

O clima de reconciliação entre Gabigol e Rafaella Santos, irmã de Neymar, segue a todo vapor. Após retornarem de uma viagem ao Japão, os dois foram flagrados mais uma vez juntos. Desta vez, o registro aconteceu em Trancoso, na Bahia, onde o casal irá celebrar a virada de ano junto com amigos.

Ambos estão na cidade para curtir a reta final de 2024. Gabigol desembarcou na Bahia no último sábado (22) após passar o Natal com a família em São Paulo. Além da namorada, a irmã do atacante Dhiovanna também marca presença em Trancoso para a festa de fim de ano.

Para a ocasião, o ex-Flamengo alugou uma casa na região junto com amigos. Ele curte os últimos dias de férias, antes do fim de contrato com o rubro-negro, que se encerra no dia 31. Até o momento, o futuro do jogador no futebol segue incerto, mas o clube mais próximo de um acerto seria o Cruzeiro.

Relacionamento de Gabigol com Rafaella Santos

A história do romance entre o atacante e a irmã de Neymar é longa. Ou seja, não é de hoje que as duas figuras públicas proporcionam momentos como um casal. Tudo começou em 2015, quando começaram os rumores de um possível affair entre o atleta e a influenciadora.

O relacionamento só foi assumido por ambas as partes em 2017. No período, o casal compartilhou momentos juntos com os fãs nas redes sociais e se declararam apaixonados. Contudo, de lá pra cá, o romance colecionou oscilações e entre idas e vindas, finalizaram a união em setembro de 2023.

Após um pouco mais de um ano separados, tudo indica que os pombinhos reataram a reação. Além da virada de ano juntos, Rafaella já tinha acompanhado o atacante recentemente em uma viagem ao Japão. Na turnê pelo país oriental, Gabigol aproveitou para conhecer a fábrica da Mizuno, atual patrocinadora.