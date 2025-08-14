Fifa, clubes e o futebol tradicional; saiba como a Kings League vê a concorrência

Inovação. Esta é a palavra-chave do nascimento da Kings League, a nova competição de fut 7 criada pelo ex-jogador Gerard Piqué, que tem ganhado destaque mundial. No Brasil, a primeira edição do torneio aconteceu entre os meses de março e maio de 2025, sendo um completo sucesso. Mas ainda há mercado para crescer? Quais são as projeções do torneio em meio ao tão concorrido mercado do futebol? O Lance! te explica.

Em uma participação no palco Sport Tech by LANCE!, do evento Rio Innovation Week, Flávio Levi, Diretor de Negócios da Kings League Brasil, revelou as projeções de mercado da marca. De maneira didática, o profissional citou a Fifa e expôs que o novo modelo de praticar futebol não busca disputar audiência com a forma tradicional.

- Não queremos substituir o futebol profissional. Muito pelo contrário. Queremos trazer um público, que normalmente não gosta do esporte, para assistir e consumir futebol. A ideia é trabalhar em conjunto. Minha concorrente hoje não é a Fifa. Mas sim, qualquer outro produto que tire o tempo de tela do nosso consumidor. Um exemplo é a Netflix - contou o profissional.

Flávio Levi, Diretor de Negócios da Kings League esteve no palco do Lance! da Rio Innovation Week (Foto: Lucas Boustani/Lance!)

Clubes tradicionais na Kings League?

Além disso, Flávio Levi também contou que a Kings League estuda abrir as portas para a conexão direta com clubes tradicionais do futebol brasileiro. Um caso de sucesso do modelo já acontece na Itália, onde a Juventus, de Turim, participa ativamente de um clube do torneio.

Apesar do interesse, o profissional alertou para uma cautela nas negociações. Em uma primeira análise, a Kings League Brasil deverá se manter com os mesmos dez times da primeira edição para o próximo campeonato. São eles: Capim FC, Dendele FC, Desimpedidos Goti, FC Real Elite, Fluxo FC, Funkbol Clube, Furia FC, G3X FC, Loud SC, Nyvelados FC. Apesar disso, a presença de novos presidentes não foi descartada.

- Alguns times profissionais querem ter clubes na Kings League. Temos conversas. Tem time que quer atrair a atenção de um público mais jovem. Mas a ideia é não aumentar o número de times ainda... Temos muita cautela para nos conectarmos com clubes profissionais e tradicionais. Sei que tem conversas com times nossos (da Kings League) para uso de CTs de clubes profissionais, por exemplo, mas um time oficial ainda não temos - disse Flávio Levi.

Edição do Brasil

A primeira edição do torneio em território nacional foi um sucesso. A competição aconteceu entre os meses de março e maio de 2025, e terminou com a Furia FC como a campeão. O time, que tem o jogador Neymar, do Santos, como um dos presidentes, venceu o Dendele FC na decisão.

Vale destacar, que toda a primeira edição do torneio no Brasil foi disputada em São Paulo. A final aconteceu no Allianz Parque, casa do Palmeiras, tendo levado 40 mil pessoas ao estádio. Fora do palco da final, as transmissões da decisão bateram a marca de 90 milhões de telespectadores na web.