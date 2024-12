Flamengo: Zico revela presente de Gabigol e solta o verbo sobre saída do jogador

Maior ídolo da história do Flamengo, Zico soltou o verbo sobre a saída de Gabigol, que encerra o contrato com o Rubro-Negro no próximo dia 31. Em entrevista ao "Sportv" na última sexta-feira (27), o ex-jogador afirmou que a situação foi "mal conduzida" e revelou ter recebido um presente do jogador.

- Foi tudo mal conduzido. Um ídolo como ele não deveria ter sido feito daquela maneira. As coisas ficaram muito nebulosas, estava além do campo. Entendo que o Flamengo estava preocupado com a suspensão, se seria absolvido ou não, mas não confiaram na situação de resolver o problema para ele. Foram empurrando e deu no que deu - disse Zico.

- Quero até agradecer a ele (Gabigol). Recebi na minha casa o par de chuteiras que ele jogou o último jogo e mandou para mim - completou o ex-jogador do Flamengo.

Gabigol pelo Flamengo

Na mira do Cruzeiro, Gabigol fez o último jogo pelo Flamengo no dia 8 de dezembro, no empate em 2 a 2 com o Vitória. Contratado em 2019, o atacante de 28 anos conquistou 13 títulos pelo Rubro-Negro, incluindo Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil e Campeonato Carioca.