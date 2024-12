Ex-Santos, Rodrygo veste camisa de outro clube da Série A e agita torcedores; veja

De folga do Real Madrid, o atacante Rodrygo curtiu os últimos dias em Pernambuco com amigos, jogadores e ex-atletas. Em publicação nas redes sociais, o jogador agradeceu ao estado e apareceu com uma camisa do Sport Recife, o que levou torcedores do clube à loucura na web.

Rodrygo marcou presença em uma festa em Pernambucano e apareceu em fotos ao lado nomes como Ronaldinho Gaúcho e Kaio Jorge. A publicação do atacante com a camisa do Sport passou dos mil compartilhamentos, com mais de 500 comentários, sendo um deles do próprio Leão da Ilha.

Veja os comentários nas redes sociais: