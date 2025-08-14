Rizek avalia favoritismo no jogo de volta entre Flamengo e Inter na Libertadores

Jogando sob seus domínios, o Flamengo venceu o Internacional, por 1 a 0, no primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores, nesta quarta-feira (13). Apesar de confirmar o dever de casa com um gol do atacante Bruno Henrique, o jornalista André Rizek avaliou que o favoritismo rubro-negro diminuiu, para o jogo de volta.

- O Flamengo é bem melhor que o Inter, venceu o jogo, tem vantagem, mas vou agora aqui assinar a coerência e dizer, que para mim, o favoritismo rubro-negro com qual ele entrou no confronto diminuiu um pouquinho, depois do 1 a 0 de ontem no Maracanã. Explico. - disse Rizek, antes de completar.

- Eu disse ontem no Seleção e não foi para causar, eu realmente acreditava que o favoritismo rubro-negro era de 70%, ou seja, que de cada dez confrontos desse, o Flamengo passa em sete. O time é o líder do Brasileiro, está jogando muito mais do que o Inter, tem muito mais solução em campo e no banco. E a gente viu tudo isso, toda essa superioridade, no primeiro tempo do Maracanã, foi um amasso daqueles. Só que todo esse domínio, todo esse amasso, terminou em vantagem mínima para o Flamengo, 1 a 0 - destacou o apresentador, em vídeo no "ge".

Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o meia Arrascaeta desfalcou o Flamengo no primeiro jogo das oitavas. Segundo Rizek, por mais que o time de Filipe Luís tenha o retorno de seu camisa 10, o Flamengo está sujeito a passar por situações complicadas no mata-mata da competição.

- Então, agora, ainda que ele continue muito melhor e tenha a volta do Arrascaeta na semana que vem, o time do Filipe Luís fica sujeito, em situações de mata-mata, a uma noite ruim, a um erro de arbitragem, a um lance de sorte, ao Inter, que pode estar inspirado como nunca esteve nesse ano, por exemplo. Não é nenhum absurdo o Inter vencer o jogo por um gol e levar para os pênaltis. Eu acho que seria um absurdo, seria algo muito louco imaginar o Inter vencendo por dois, três - completou.

O jornalista concluiu dizendo que, mais do que a vitória, o Flamengo poderia construir uma vantagem maior pelas oportunidades que criou jogando em casa, em especial no primeiro tempo.

- Por um gol, a coisa fica mais aberta do que, na minha opinião, estava antes de começar o confronto. Porque se o primordial do mata-mata é vencer o jogo, abrir vantagem, é quase tão importante quanto matar o confronto quando você tem a chance. E a chance se apresentou ao Flamengo em casa. Ele poderia, pelo o que fez no primeiro tempo, ter deixado o campo com uma vantagem bem maior. E essa é uma questão importantíssima no mata-mata.

Flamengo e Internacional voltam a se enfrentar, neste domingo (17), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 18h30, no Estádio Beira- Rio. A segunda partida das oitavas de final acontece na próxima quarta-feira (20), às 21h30 (de Brasília).

