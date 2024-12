André Hernan revela por que Gabigol, ex-Flamengo, vestiu camisa do Corinthians

Uma das grandes polêmicas de Gabigol pelo Flamengo foi o uso de uma camisa do Corinthians em um momento de lazer em casa. Responsável pela entrevista onde o atacante explicou a situação, o jornalista André Hernan deu mais detalhes do caso em papo no "Charla Podcast". Segundo o repórter, o atacante vestiu o uniforme para brincar com um amigo corintiano que estava no local.

- Foi o Gustavo Henrique que mandou a camisa para ele. O Gabigol é muito parceiro do Gustavo Henrique. Tinha um cara lá no churrasco que era corintiano, um amigo do Gabigol. E aí ele quis fazer uma graça. E depois um dos músicos tirou a foto. O Gabigol disse que só foi fazer uma graça lá com um cara que era corintiano, ele disse isso em uma conversa comigo depois - disse Hernan.

A foto de Gabigol com a camisa do Corinthians viralizou em maio deste ano. Após a repercussão, a assessoria do jogador, em um primeiro momento, negou a veracidade da imagem. Contudo, em entrevista ao "UOL", o ex-atacante do Flamengo admitiu ter usado o uniforme do Alvinegro. Depois da polêmica, o Flamengo multou o centroavante e tirou a camisa 10 do atleta.

Gabigol se desculpou dias depois da foto

"Primeiro, eu errei. Acho que é errar, pedir desculpas, saber que eu errei. Mas nesse momento que a foto saiu, eu fiquei muito perplexo. Fiquei sem entender. Esse período que fiquei sem falar, sem me pronunciar, foi um período que tirei para pensar. É claro que na emoção dos fatos, o meu primeiro pensamento foi negar. Como eu falo com meus amigos, eu coleciono camisas, troco camisas, seja de seleção, de basquete, e essa camisa eu acabei recebendo e usando", disse Gabigol ao UOL.