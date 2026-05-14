Neto questiona Bento na Seleção e elege goleiros que levaria para a Copa

Durante o programa Donos da Bola de quarta-feira (13), o apresentador Neto comentou a falha do goleiro Bento em partida pelo Al-Nassr e as escolhas de Carlo Ancelotti para os goleiros da Copa do Mundo. O comunicador afirmou que o arqueiro ex-Athletico estará na lista final da Seleção Brasileira para o Mundial e apontou quem levaria em seu lugar.

continua após a publicidade

➡️Mauro Cézar dispara sobre Hugo Souza na Seleção: 'Devaneio'

Na tarde da última terça-feira, Al-Nassr e Al-Hilal se enfrentaram em um jogo decisivo do Campeonato Saudita. Com a partida encaminhada para o final, a equipe de Cristiano Ronaldo estava garantindo o título da competição; porém, aos 53 minutos da segunda etapa, Bento cometeu uma falha que resultou no gol da equipe adversária, o que adiou o troféu.

➡️Eric Faria escolhe goleiro em pré-lista da Seleção e dispara: 'Não abriria mão'

Craque Neto analisou o lance e afirmou que, apesar de não ser um goleiro ruim, não teria vaga em todos os times do Brasil e que o nível apresentado não o credencia a estar na Seleção.

continua após a publicidade

— O Bento pode ser goleiro do Santos? Pode. Ele pode ser o goleiro do Corinthians? Pode. Ele pode porque ele não é mau goleiro. Ele só não é goleiro para a Seleção. É esse o meu ponto de vista — iniciou o apresentador.

— Agora, o Bento vem jogar no Corinthians com o Hugo? Não. O Bento vem jogar no Palmeiras com o Carlos Miguel? Não. É isso que eu quero dizer. Entendeu? Essa é a colocação. O Bento vai para o Fluminense e ele é titular com o Fábio? Não. Ele é titular com o Rossi? Não. Ele é titular com o Weverton? Não. Não! É isso! Essa é minha visão. Aí, para ser campeão! Para ser campeão, o Al-Nassr! O cara vai e faz um gol contra. Esse goleiro está na Copa! Ele está entre os três — complementou.

continua após a publicidade

— Eu levaria: Hugo (Souza), titular, que é o melhor goleiro do Brasil. Carlos Miguel, que vai passar ele. Escuta o que eu tô falando. E o terceiro, Fábio, do Fluminense. Quer uma experiência maior que a do Fábio? Não, mas quem ele (Ancelotti) leva? O Bento — finalizou Craque Neto.

Bento em ação pelo Al-Nassr (Foto: Divulgação)

Taffarel minimiza falha de Bento

O tetracampeão mundial com o Brasil em 1994 relativizou o episódio ao recordar suas próprias falhas durante a carreira:

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Se (falha) pesasse assim, acho que eu nunca teria ido para uma Copa. Falhou sim, falei com ele, mas já superou. Goleiro tem que ser assim, foi isso que sempre me levou para a seleção, errava, admitia e sabia onde e por que tinha errado... E virava a página, a posição tem isso, devem estar preparados. - disse o coordenador.

Taffarel destacou o desempenho do goleiro brasileiro na competição saudita:

- Ele (Bento) tem feito um bom campeonato lá, com regularidade, estamos acompanhando - afirmou o ex-goleiro.

➡️ Simule os jogos do seu time no Brasileirão!

O goleiro integra a pré-lista de 55 jogadores elaborada por Ancelotti para o Mundial. Seis atletas da mesma posição constam na relação. Além de Bento, estão Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe), Hugo Souza (Corinthians), John (Nottingham Forest) e Weverton (Grêmio). Dessa lista sairão os 26 convocados.

Carlo Ancelotti anunciará a convocação final da Seleção Brasileira na próxima segunda-feira (18). O evento acontecerá no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, às 17h (de Brasília).

🤑 Aposte em jogos da Copa do Brasil! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável