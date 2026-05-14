Eric Faria compara Casemiro com volante campeão pelo Manchester City

Durante debate sobre o momento da Seleção Brasileira, no programa 'Seleção Sportv' o jornalista Eric Faria afirmou que o Brasil está atrás de rivais como Portugal e Argentina em organização coletiva, opções no meio-campo e trabalho tático.

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Ao analisar o elenco português, André Rizek destacou a qualidade dos jogadores do setor central e comparou o volante brasileiro Casemiro ao espanhol Rodri, eleito um dos principais meio-campistas do futebol mundial após temporadas de destaque pelo Manchester City.

— Eles têm meias que a gente não tem. Meio campo deles: Rodri, Pedri, Dani Olmo, Fabián Ruiz. O Rodri não é o Rodri de antes— afirmou.

Eric rebatou o comentário do Rizek, afirmando que o Casemiro também não é o mesmo de antes mas ainda é melhor do que o Rodri hoje.

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— Nem o Casemiro. Mas o Casemiro hoje joga mais do que o Rodri — afirmou.

Apesar da comparação individual favorável ao brasileiro, o comentarista ressaltou que Portugal possui mais equilíbrio coletivo e laterais superiores aos da Seleção Brasileira atual.

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— Eu acho que essa Seleção é boa. As outras são também. Eles também têm laterais melhores que os nossos. Acho que eles têm mais conjunto e mais trabalho — completou.

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Casemiro durante amistoso da Seleção Brasileira com Senegal (Foto: @rafaelribeirorio/CBF)

Eric Faria também elogiou o momento da atual campeã mundial, a Seleção Argentina, destacando a continuidade do trabalho do técnico Lionel Scaloni.

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— A Argentina já tem um bom time, um bom conjunto, um bom trabalho, um técnico que está lá desde o último ciclo. A gente foi uma zona há quatro anos — declarou.

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