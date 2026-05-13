Vinicius Júnior anuncia escritório de advocacia antirracista

O atacante Vinícius Júnior criou um escritório de advocacia antirracista vinculado ao Instituto Vini Jr. O jogador divulgou a iniciativa nas redes sociais na quarta-feira (13). A data escolhida marca o Dia da Abolição da Escravatura no Brasil, quando a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea em 13 de maio de 1888.

continua após a publicidade

➡️Atitude de Vini Jr em eliminação na Champions viraliza: 'Ainda quer'

O projeto funcionará em parceria com o Instituto Vini Jr., que já desenvolve ações sociais. O escritório terá foco inicial em casos de racismo relacionados à educação e ao esporte. A proposta foi apresentada publicamente por meio de um vídeo de divulgação.

➡️Entenda o que é a pré-lista da Copa do Mundo e suas regras

"13 de maio, para mim, representa força, realização e compromisso com as minhas raízes. Inspirado na data, tenho a alegria de anunciar o Escritório Antirracista, numa tabela com o meu Instituto, em nome de uma nova geração consciente de que não está sozinha na luta por igualdade", declarou o atacante.

continua após a publicidade

No vídeo, Vini Jr. abordou os impactos do racismo na sociedade. "O racismo ainda prende, ainda machuca e ainda silencia. Em pequenos gestos… tento ajudar", afirmou. "A liberdade não chegou para todo mundo".

O anúncio acontece em meio à trajetória de Vini Jr. como uma das principais vozes do futebol no combate ao racismo. O jogador sofreu vários episódios de ataques racistas na Europa nos últimos anos.

continua após a publicidade

Vinicius Júnior é um dos símbolos mundiais na luta contra o racismo (Foto: Pau BARRENA / AFP)

Vinicius Júnior conquistou o Prêmio Sócrates em 2023

Atacante da Seleção Brasileira e do Real Madrid, Vini Jr recebeu o Prêmio Sócrates durante o evento da "Bola de Ouro" em 2023. O troféu, que premia atletas envolvidos em causas sociais, foi dado ao brasileiro pelo trabalho realizado no Instituto Vini Jr.

Confira a declaração do jogador ao ser premiado:

— É chato sempre ter que falar sobre racismo, mas estou preparado para isso. Sempre poder falar quando for necessário. Vou lutar pelas crianças, e que todos os jogadores possam nos ajudar. É muito triste ter que sempre falar sobre racismo, eu gosto de falar sobre futebol. É muito triste. Eu peço força para vocês para seguirmos na luta. E que as crianças do futuro venham a sofrer menos — comentou Vini.

🤑 Aposte em jogos da Copa do Mundo! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável