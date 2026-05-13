Web resgata fala de presidente do São Paulo sobre demissão de Roger Machado

Roger Machado foi demitido do comando técnico do São Paulo após a eliminação para o Juventude na Copa do Brasil na noite desta quarta-feira (13). Com contrato até o último dia do ano, o treinador foi oficialmente desligado do clube com a confirmação de Rui Costa durante coletiva de imprensa.

continua após a publicidade

➡️Veja os gols da classificação heroica do Juventude sobre o São Paulo

Após o anúncio oficial da saída do treinador, alguns torcedores lembraram da fala do presidente Harry Marris, em áudio vazado após a derrota para o Corinthians, no último final de semana. Na ocasião, o dirigente dizia que o motivo para Roger seguir no comando da equipe era a falta de dinheiro para pagar a multa rescisória prevista em contrato.

➡️Rui Costa, diretor do São Paulo, explica demissão de Roger Machado

- Nós não temos condição de trocar o técnico, não temos dinheiro. Será que vocês não entendem isso? Será que vocês não entendem que nós pegamos São Paulo sucateado? Eles não pagaram nada o ano passado, tá sobrando tudo pra mim. Eu nunca falei que o São Paulo ia ser campeão. Se nós chegarmos em sexto lugar do campeonato, vai ser ótimo para ir para a Libertadores. Vamos ter calma, porr*. Não é assim

continua após a publicidade

— Nós não temos condição de trocar o técnico, não temos dinheiro. Será que vocês não entendem isso? Será que vocês não entendem que nós pegamos São Paulo sucateado? Eles não pagaram nada o ano passado, tá sobrando tudo pra mim. Eu nunca falei que o São Paulo ia ser campeão. Se nós chegarmos em sexto lugar do campeonato, vai ser ótimo para ir para a Libertadores. Vamos ter calma, porr*. Não é assim — iniciou o presidente em áudio.

— Eu não vou trocar ninguém. Não vou pagar mais uma multa. Estou pagando multa lá atrás. Estou pagando multa do Dorival Júnior. Estou pagando multa do Zubeldía, que eu não tenho nada com isso. Paguei multa do Crespo, da primeira passagem, que não tenho nada com isso — complementou.

continua após a publicidade

— Não tem dinheiro, será que vocês não entendem isso? Nossa senhora, vamos ter calma. Nós não vamos ser campeões e não vamos ser rebaixados, como vários anos — encerrou Harry Marris.

Confira a reação na web:

Equipe de Roger Machado perdeu para o Corinthians e Juventude em sequência (Foto: Rubens Chiri/Saopaulo)

Como foi o jogo que culminou na demissão?

Em casa, o Juventude controlou as ações no primeiro tempo e foi superior durante boa parte da etapa inicial. A equipe de Caxias do Sul pressionou, levou perigo ao São Paulo e exigiu boas intervenções de Rafael. Em uma das chegadas, na finalização de Gabriel Pinheiro, a bola passou rente à trave. O clima esquentou nos minutos finais da etapa inicial. Luciano deixou o gramado com dores, e Ferreirinha entrou em seu lugar. No entanto, o atacante permaneceu apenas 30 segundos em campo antes de ser expulso após acertar uma cotovelada em Rodrigo Sam, lance interpretado pela arbitragem como agressão.

➡️ Simule os jogos do seu time no Brasileirão!

Com um jogador a menos, o São Paulo voltou para o segundo tempo recuado e tentando se defender. Roger Machado lançou Osório logo no reinício para fechar mais a equipe, mas o Juventude seguiu encontrando espaços. Aos 19 minutos, Gabriel Pinheiro empatou a partida. Aos 26, Marcos Paulo venceu Enzo Díaz e marcou o segundo, colocando os gaúchos em vantagem no agregado. No desespero, Roger promoveu novas mudanças e colocou Gonzalo Tapia, que precisou de poucos segundos para balançar as redes e igualar novamente o confronto. Já nos acréscimos, Mandaca foi decisivo. Acionado na etapa final, o meia apareceu livre na área e, de cabeça, marcou o gol que garantiu a classificação do Juventude.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Veja os números de Roger Machado no São Paulo

1 . 17 jogos 2 . 7V - 4E - 6D 3 . 49% aproveitamento 4 . 20 gols 5 . 17 gols sofridos

🤑 Aposte em jogos da Copa do Brasil! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável



