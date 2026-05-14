Torcedores avaliam atuação de Neymar às vésperas da convocação

Carlo Ancelotti vai anunciar a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo na próxima segunda-feira (18). Às vésperas do anúncio, torcedores avaliaram a atuação de Neymar em Coritiba x Santos, pela Copa do Brasil.

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Com gols de Gabriel Bontempo e Adonis Frias, o Santos de Neymar passou pelo Coritiba no Couto Pereira. Quando foi substituído, Neymar ouviu provocações de torcedores do Coxa e respondeu com um beijinho.

➡️Atitude de Neymar em Coritiba x Santos repercute: 'Não tem'

Neymar deu assistência para o primeiro gol do Peixe, mas não foi o suficiente para a maioria dos internautas, que criticaram a atuação do camisa 10 do Santos. Veja os comentários abaixo:

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Neymar em Coritiba x Santos (Foto: Heuler Andrey/DiaEsportivo/Folhapress)

Veja repercussão da atuação do craque

Como foi o jogo do Santos de Neymar contra o Coritiba

O Santos teve dificuldades nos minutos iniciais da partida. Logo aos oito minutos, Brazão fez grande defesa em chute de Pedro Rocha. Pouco depois, o Peixe ainda precisou substituir João Schmidt, que sentiu um problema físico, por Willian Arão.

A equipe santista errou muitos passes e finalizações, mas conseguiu se encontrar na partida após um chute bem colocado de Gabriel Bontempo, no bico esquerdo da grande área, depois de receber passe de Neymar em Coritiba x Santos.

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Na sequência, Adonis Frías, que já havia marcado contra o Red Bull Bragantino ao retomar a titularidade, ampliou o placar após jogada ensaiada. Neymar cobrou curto para Rollheiser em Coritiba x Santos, e o argentino acionou Igor Vinícius para cruzar na cabeça do zagueiro.

No segundo tempo, o Santos controlou a partida e tentou chegar ao ataque em jogadas trabalhadas com Rollheiser e Neymar durante Coritiba x Santos. Apesar disso, o Peixe encontrou dificuldades para manter a posse de bola e viu o Coritiba crescer na partida.

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