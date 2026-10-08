Netflix anuncia documentário sobre Marta
Gravações do filme documental já estão em andamento
A Netflix começou a gravar um filme documental sobre Marta, que acompanha a preparação para a sua última Copa do Mundo pela Seleção Brasileira, em 2027, no Brasil. Com gravações em andamento, o filme documental revisita os 25 anos de carreira da atacante e reúne depoimentos inéditos sobre sua história no futebol.
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Seis vezes eleita a Melhor Jogadora do Mundo pela FIFA, Marta também é a maior artilheira da história da Seleção Brasileira, entre homens e mulheres. Em 2025, recebeu o título de Melhor Jogadora da História pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS). Sua trajetória inclui passagens por clubes no Brasil, Suécia e Estados Unidos, além de títulos e participações em algumas das principais competições do futebol mundial.
O documentário é uma produção Conspiração Filmes, com direção de Eliza Capai, roteiro de João Costa Van Hombeeck e Carolina Albuquerque, direção de fotografia de Helen Braga e produção executiva de Renata Brandão, Luisa Barbosa e Andrucha Waddington.
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