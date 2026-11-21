Atlético-MG e Boca Juniors se enfrentam neste sábado (21), às 19h30 (de Brasília), pela final da Copa Sul-Americana de 2026, e o Lance! pediu para a inteligência artificial projetar o campeão.

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Veja a projeção da IA:

Atlético-MG 1 x 2 Boca Juniors - Campeão: Boca Juniors

A final da Copa Sul-Americana 2026 em Barranquilla promete ser tensa, truncada e decidida nos detalhes. O Atlético-MG chega com a experiência de disputar sua terceira final continental seguida e precisará transformar a cobrança dos sete jogos sem vitória em combustível para buscar seu primeiro título na competição, apostando na organização pelo meio com Kevin Castaño, Maycon e Fred e na mobilidade de Cuello, Thiago Borbas e Bernard. Do outro lado, o Boca Juniors carrega o peso histórico de finais continentais e a força de um meio-campo experiente com Paredes, Ascacíbar e Delgado, além da velocidade e do poder de definição de Villa e Merentiel nos contra-ataques. Diante do momento instável do Galo e da casca do time argentino em decisões, o Boca deve suportar a pressão inicial e levar a melhor no tempo normal para conquistar o tricampeonato da Sul-Americana.

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Equipe do Atlético-MG perfilado para enfrentar o Montevideo City (Foto: Pedro Souza / Atlético)

O Atlético-MG chega à decisão em busca de seu primeiro título da Sul-Americana e disputa a terceira final continental consecutiva. Em 2024, o Galo foi vice-campeão da Libertadores. No ano seguinte, terminou novamente com o segundo lugar, desta vez na Sul-Americana, após ser derrotado pelo Lanús.

Nesta edição, a equipe mineira terminou a fase de grupos na liderança do Grupo B, com dez pontos. No mata-mata, eliminou Red Bull Bragantino, Santos e Montevideo City Torque para chegar à decisão.

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O momento, porém, é de pressão. O Atlético-MG soma sete partidas consecutivas sem vencer, com cinco derrotas e dois empates. No compromisso mais recente, empatou com o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro.

Do outro lado, o Boca Juniors busca conquistar a Sul-Americana pela terceira vez. O clube argentino levantou o troféu em 2004 e 2005 e tenta ampliar sua coleção de títulos continentais. A final também marcará o primeiro confronto entre as equipes na história da competição.

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Ficha técnica

ATLÉTICO-MG X BOCA JUNIORS — FINAL DA COPA SUL-AMERICANA