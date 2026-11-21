Atlético-MG e Boca Juniors se enfrentam neste sábado (21), às 19h30 (de Brasília), pela final da Copa Sul-Americana de 2026, e o canal do Renascer das Cartas cravou o campeão da competição.

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Veja a previsão:

O tarólogo Luiz Filho apresenta uma previsão baseada no tarô para a final da Copa Sul-Americana de 2026 entre Atlético Mineiro e Boca Juniors. A leitura indica que o Atlético Mineiro precisa focar em moderação, equilíbrio e em um sistema defensivo sólido para superar o adversário, enquanto o Boca Juniors, embora demonstre disposição para lutar intensamente, enfrenta instabilidades e problemas táticos que precisam ser corrigidos. Ao final, o tarólogo avalia que as cartas favorecem o Atlético Mineiro, sugerindo que a equipe mineira apresenta um controle emocional e estratégico mais adequado para conquistar o título da competição.

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Elenco do Boca Juniors comemorando vitória em cima do Vasco, no Maracanã (Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP)

O Atlético-MG chega à decisão em busca de seu primeiro título da Sul-Americana e disputa a terceira final continental consecutiva. Em 2024, o Galo foi vice-campeão da Libertadores. No ano seguinte, terminou novamente com o segundo lugar, desta vez na Sul-Americana, após ser derrotado pelo Lanús.

Nesta edição, a equipe mineira terminou a fase de grupos na liderança do Grupo B, com dez pontos. No mata-mata, eliminou Red Bull Bragantino, Santos e Montevideo City Torque para chegar à decisão.

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O momento, porém, é de pressão. O Atlético-MG soma sete partidas consecutivas sem vencer, com cinco derrotas e dois empates. No compromisso mais recente, empatou com o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro.

Do outro lado, o Boca Juniors busca conquistar a Sul-Americana pela terceira vez. O clube argentino levantou o troféu em 2004 e 2005 e tenta ampliar sua coleção de títulos continentais. A final também marcará o primeiro confronto entre as equipes na história da competição.

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Ficha técnica

ATLÉTICO-MG X BOCA JUNIORS — FINAL DA COPA SUL-AMERICANA