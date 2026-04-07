Galvão manda recado a Luis Roberto após ausência confirmada na Copa: 'Volte bem'

Galvão Bueno, ex-Globo e atualmente no "SBT", deixou uma mensagem para o seu companheiro de profissão, Luis Roberto, que está fora das transmissões da Copa do Mundo após a confirmação de um problema de saúde. O narrador foi às redes sociais e declarou apoio a Luis, que foi diagnosticado com neoplasia localizada na região cervical e, em consequência do tratamento médico, estará ausente do Mundial.

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- Meu querido Luis Roberto!! A vida nos traz momentos difíceis!! Mas tenho certeza que vc terá mais uma grande vitória!! Que Deus te abençoe e ilumine os caminhos de sua recuperação!! - iniciou Galvão.

- Estarei aqui, sempre ao seu lado!! Ao lado de um grande ser humano, grande profissional e amigo dos mais queridos!! Te amo, Luis!! Volte bem e rápido!! - encerrou.

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Galvão Bueno e Luís Roberto na final da Copa de 2022 (Foto: Reprodução/Globo)

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Confira o motivo do afastamento de Luis Roberto da Copa do Mundo

O afastamento ocorre por motivos de saúde. O jornalista foi diagnosticado, após exames de rotina, com uma neoplasia localizada na região cervical, que ainda está em fase final de avaliação para definição do tratamento.

— Depois do susto, está tudo sob controle. Tenho ao meu lado o que a ciência tem de melhor. Melhores médicos, hospitais. Tenho uma família amorosa seguindo ao meu lado. Em quase 40 anos na Globo, aprendi que essa casa jamais desampara os seus. Estou plenamente amparado por todo nosso time. Ficar ausente por esse período que engloba a Copa é um desafio enorme, mas o maior de todos é vencer esta etapa. Esse é o meu foco. Com fé em Deus e na ciência, em breve estaremos de volta à vida normal. Obrigado a todos por tanto carinho e apoio — declarou Luis Roberto.