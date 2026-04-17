Narrador da Seleção na Copa, Everaldo Marques dedica conquista a Luis Roberto

Escolhido para narrar os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 na TV Globo, Everaldo Marques celebrou a conquista pessoal, mas lamentou a ausência do companheiro Luis Roberto. O principal narrador foi afastado do Mundial para tratar uma condição de saúde conhecida por "neoplasia cervical". ➡️ Saiba o que é neoplasia, doença que tirou Luis Roberto da Copa do Mundo

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Por meio de suas redes sociais, Everaldo Marques disse que narrar os jogos do Brasil na Copa é o sonho de qualquer narrador e dedicou seu trabalho à Luis Roberto. Confira:

— A missão de narrar os Jogos da Seleção Brasileira em uma Copa do Mundo é o topo da montanha para qualquer narrador. É o que a gente sonha desde criança, quando narrava futebol de botão no chão da sala de casa. Mas a circunstância em que eu recebo esse presente mexe muito comigo. Na verdade com todos nós, né? Afinal de contas o Luiz Roberto é o nosso capitão, uma referência de entusiasmo e de profissionalismo que eu sempre admirei desde os tempos em que ele ainda era narrador de rádio. E, acima de tudo, o Luiz é uma pessoa que eu tenho a felicidade de chamar de amigo há mais de 20 anos — iniciou.

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— Então, enquanto o Luiz cuida da saúde, eu abraço essa oportunidade com muita vontade e ainda mais dedicação, não para substituir o Luiz, mas para estar à altura dessa chance única e especial. Então, vamos juntos nessa, na Tela da Globo, como diz o Luiz, sempre no caminho da emoção, na torcida pelo Hexa. Vai Brasil! — concluiu Everaldo Marques homenageando Luís Roberto.

Equipe de transmissão dos jogos da Seleção Brasileira na Globo

O narrador Everaldo Marques vai transmitir os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo da FIFA deste ano na TV Globo. A presença de Everaldo está confirmada na cobertura da convocação do técnico Carlo Ancelotti, prevista para acontecer em 18 de maio. Além do narrador, os comentaristas Ana Thaís Matos, Cristiane Rozeira, Denilson e Junior completam a equipe responsável pela transmissão dos jogos da seleção na TV Globo.

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A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo no dia 13 de junho, contra o Marrocos, a partir das 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

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Conheça Everaldo Marques, substituto de Luis Roberto na Copa do Mundo

Aos 47 anos, Everaldo Marques tem na versatilidade uma das suas principais características. Além das diversas modalidades esportivas que já narrou, inclusive nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2021 e de Paris-2024, Everaldo é atualmente a voz da Fórmula 1 na TV Globo.

Esta será a sua segunda Copa do Mundo na Globo. Em 2022, ele participou da cobertura pelo sportv e ficou marcado por narrar alguns dos confrontos com resultados mais inusitados daquela edição do torneio no Catar. Nos últimos dois anos, também ficou responsável também pela transmissão dos desfiles das escolas de samba do Carnaval de São Paulo.