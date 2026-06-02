SBT prepara estreia de programa com Carol Barcellos e Neguerê na Copa do Mundo

O SBT vai transmitir, entre os dias 11 de junho e 19 de julho, o "Balanço da Copa". O programa promete não deixar passar nenhum detalhe da Copa do Mundo de 2026. Com apresentação de Carol Barcellos e Wallace Neguerê, a atração será exibida sempre entre o fim da noite e o início da madrugada, funcionando como um grande pós-jogo do Mundial.

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O programa fará um resumo completo do que aconteceu ao longo do dia, destacando todos os jogos, resultados, personagens, polêmicas, bastidores e histórias que movimentaram o torneio.

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- O 'Balanço da Copa' vai além dos resultados. Queremos mostrar também as histórias, os bastidores e as emoções que fazem da Copa do Mundo um evento tão especial, sempre de forma leve, próxima e envolvente - destacou Carol Barcellos.

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O "Balanço da Copa" ainda contará diariamente com a participação de integrantes da equipe esportiva do SBT e da N Sports, além de convidados especiais que irão trazer diferentes pontos de vista sobre os acontecimentos do torneio, em um ambiente leve, descontraído e com linguagem próxima do torcedor.

- A ideia é reunir informação, análise e muita resenha em um só lugar. Ao lado dos nossos comentaristas e convidados especiais, vamos fechar cada dia de Mundial debatendo os principais assuntos e celebrando toda a paixão que só a Copa do Mundo proporciona — afirmou Wallace Neguerê.

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Neguerê e Carol Barcellos apresentam o programa (Foto: SBT)

O programa também será o aquecimento perfeito para o dia seguinte de Copa, projetando os confrontos que estão por vir e destacando os assuntos que prometem dominar as conversas dos torcedores.

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Ao todo, SBT e N Sports irão exibir 32 jogos da Copa do Mundo, incluindo todos os jogos da Seleção Brasileira, em uma cobertura que promete entregar ao público "A Copa que o Brasil quer ver".