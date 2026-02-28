menu hamburguer
Fora de Campo

Torcedores do Vasco pedem titularidade e posto de capitão para jogador: 'Muito a frente'

Jogador foi elogiado mesmo após derrota para o Santos

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/02/2026
14:10
Barros comemora gol do Vasco ao lado de companheiros de elenco. (Foto: Jota Erre/ Agif/Gazeta Press)
Vasco assume lanterna do Campeonato Brasileiro (Foto: Jota Erre/ Agif/Gazeta Press)
Em campo e após o apito final da vitória do Santos sobre o Vasco, o volante Thiago Mendes reclamou da arbitragem e apontou favorecimento ao camisa 10 santista, Neymar. A postura do jogador foi muito elogiada pela torcida do Vasco, que passou a pedir que o volante assuma o posto de capitão da equipe, que atualmente pertence a Léo Jardim.

Vasco tem pior eficiência em finalizações do Brasileirão 

✍️Texto de Pedro Cobalea, setorista do Vasco no Lance!

O Vasco segue enfrentando sérios problemas ofensivos no Brasileirão 2026. Na derrota por 2 a 1 para o Santos, o Cruz-Maltino finalizou 16 vezes e marcou apenas um gol — número acima da média da equipe na competição, mas que novamente evidenciou a baixa eficiência nas conclusões.

Os números do campeonato escancaram a dificuldade vascaína. O time precisa, em média, de 28,3 finalizações para marcar um gol, a pior marca do Brasileirão até aqui. 

A queda de rendimento ofensivo não acontece por acaso. A temporada 2026 marca uma mudança profunda no ataque do Vasco. O clube perdeu seus três principais artilheiros de 2025, responsáveis por 61,7% dos gols marcados no ano passado.

    1.
  1. Pablo Vegetti: 27 gols em 65 jogos
    2. 2.
  2. Rayan: 20 gols em 58 jogos
    3. 3.
  3. Philippe Coutinho: 11 gols em 56 jogos
Rayan Vegetti Vasco
Após saídas de Vegetti e Rayan, Vasco sofre com eficiência no ataque (Foto: Jorge Rodrigues/Agif/Gazeta Press)

